¿Quieres tener más dinero?

Si eres alguien que tiene un salario que le da para cubrir sus necesidades y aún más allá, pero no logra ni ahorrar ni cumplir ninguna de sus metas financieras, puedes tener lo que los especialistas le han llamado una "mentalidad pobre". Por ejemplo, Kim Kiyosaki, la esposa del afamado autor Robert Kiyosaki, autor de "Padre rico, padre pobre", la cual es también emprendedora y conferencista, explica la diferencia entre no tener dinero y ser pobre, y asegura que no es lo mismo, porque mientras las dos involucran una carencia de recursos, ser pobre "es una mentalidad" y no tener dinero es una cuestión temporal. ¿Por qué? Porque la forma de pensar es la que impulsa tus acciones, y éstas son las que crean tu futuro, así que no importa si las circunstancias son adversas, tú tienes la capacidad de decidir de qué manera enfrentar cualquier situación.

En ese sentido, un pobre es aquel que se siente víctima de sus circunstancias; mientras alguien que no lo es toma su destino entre sus manos y lo moldea. En general, los especialistas en temas de dinero coinciden con este principio, así que si tus pensamientos son los que dirigen tus acciones, probablemente sean éstos los que te están jugando en contra. Te dejamos cuatro formas de pensar que te podrían estar haciendo pobre en vez de impulsarte hacia la libertad financiera.

"No hay otra manera de resolver mis problemas financieros más que ganarme la lotería". Es la mentalidad de víctima y muchas veces, o la mayoría de las veces, se aprende en casa. Se trata de pensar que no puedes cambiar nada y que estás a merced del destino. Dani Johnson, una emprendedora y experta en negocios y finanzas, que es autora de varios libros y que ha sido entrevista por Oprah y por varios otros medios por la manera en la que ha logrado amasar su fortuna y pasar de ser mesera a millonaria en poco tiempo, explica que su hogar, además de ser uno en donde proliferaban los abusos, era común escuchar "nosotros no podemos pagarlo", "no tenemos el dinero", o "eso es para gente rica, no para nosotros". Éste es el "lenguaje de la pobreza", asegura. La recomendación es parar y cambiar esta forma de hablar (y con ello, de pensar), ya que esto te hará actuar de otra manera. Kiyosaki asegura que ese "no puedo pagarlo" debe cambiarse por un "¿qué tendría que hacer para poder pagarlo?", de esta manera estarás buscando la solución y encontrarás un camino.

"¿Para qué gano dinero si no es para darme gustos?" Johnson también toca este tema, y asegura que lo que divide a ese 98% que lo está haciendo mal, del 2% que lo hace bien, es retener el dinero. Los que se encuentran dentro de 98% que está gastando todo lo que gana y que será vulnerable cuando sea viejo, están, precisamente, gastando todo su sueldo y preocupándose por aparentar que les va excelente comprándose cosas caras. El resto, está reteniendo su dinero e invirtiéndolo de forma productiva, afirma. ¿De qué lado quieres estar tú?

"Para el retiro falta mucho y a lo mejor no llego, mejor me lo gasto ahora". Y entonces, después de pensar esto, empiezas a gastar sin control, a no ahorrar ni a tomar previsiones para ningún futuro, ni para el de corto ni mucho menos para el de largo plazo. Total, lo tangible es el aquí y el ahora. Pero, ¿Qué pasa si sí llegas a viejo y no tienes dinero para afrontar tu presente? Peor aún, ¿Qué pasaría si te despiden mañana y no tienes ni siquiera un fondo de emergencia para afrontarlo? Por desgracia, la mentalidad de corto plazo es una constante en los mexicanos. Por ejemplo, los jóvenes están conscientes de que existe el retiro (¡al menos!) pero no están tomando acciones concretas para enfrentarlo y más de la mitad de los que están motivados a ahorrar, lo están más bien para enfrentar una emergencia que para enfrentar el futuro, según la encuesta "¿Qué piensan los millennials mexicanos del ahorro para el retiro?", realizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Pero en general, la falta de previsión es de todos.

"Quiero tener un coche de lujo y una casa con alberca en un par de años". Si no estás trabajando en ello, tomando acciones, y si no puedes controlar los resultados, no es una meta, sino más bien un sueño. Thomas C. Corley, un hombre que ha pasado varios años estudiando los hábitos de los ricos y de los pobres y que es autor de varios libros al respecto, entre ellos Change your habits, change your life, asegura que las metas (para que lo sean) tienen que ser 100% alcanzables, es decir, que si trabajas con ahínco en ello, no habrá duda de que lo lograrás. Por ejemplo, perder una cierta cantidad de kilos considerable, escribir un libro, leer ciertos libros al mes, etcétera. Si estás trabajando lo suficiente o tus ingresos son los idóneos para tener un coche de lujo y una casa con alberca en dos años, vas por buen camino, pero si estás empezando desde cero, baja a la realidad y establece primero objetivos que puedas cumplir con cierta cantidad de esfuerzo, que la casa y el auto viene después.