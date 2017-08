Cuevas confiesa 'cercanía' con Juan Gabriel

Carlos Cuevas, el famoso cantante mexicano, en entrevista con "Ventaneando" revela que hace muchos años él y Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, fueron muy buenos amigos.

El cantante trabajó para el cantautor de "Abrázame muy fuerte" y nunca recibió un peso de sueldo a cambio.

"Primero fui su fan, luego su amigo. Conviví con él durante unos cuatro años, y hasta conducía su camioneta. Conocí muchas cosas de Juan Gabriel que no voy nunca a contar. Me tocó vivir muchas cosas a su lado."

El cantante de temas como "Bolero" no recibía sueldo por trabajar con el cantante fallecido en California, hace casi un año.

"Le pedí la caridad de que me enseñara cómo vive una estrella adentro y afuera del escenario. En esa época yo era soltero, y andabamos para todos lados. Él me preguntaba si ocupaba dinero y no le aceptaba."