Era Julión ‘garantía’ en León

Desde Sinaloa, el nombre de Julión Álvarez subió como la espuma.

Fue Francisco ‘Chico’ Elizalde el encargado de dar ‘la patadita’ de la suerte a aquel cantante, quien la noche del 10 de enero realizó su primera presentación.

Esa noche, ambos artistas se echaron un ‘palomazo’ con temas como “Tragos de amargo licor”, “La miedosa” o “Mi mayor anhelo”.

El “Chico” es hermano de Valentín “El Gallo” Elizalde, a quien asesinaron en noviembre del 2006 tras una presentación en un palenque de Reynosa, Tamaulipas.

Tras ser el vocalista de la Banda MS, Julión Álvarez forjó una carrera como solista junto a su Norteño Banda y rápidamente colocó el tema “La María” como uno de los más populares y bailables.

Al siguiente año, y por cinco consecutivos, fue uno de los estelares del Palenque de la Feria, teniendo incluso dos fechas en 2013 y en 2015.

Pero luego, por razones que nunca se confirmaron, Julión dejó de asistir al Palenque de León, aunque se rumoraba ‘pedía las perlas de la virgen’.

De los palenques, pasó a conciertos exclusivos a la Velaria de la Feria, donde reunía a más de 20 mil personas.

Esos años de llenos totales’cambiaron, pues en abril del 2016 su popularidad se vio mermada por una declaración que molestó a muchas de sus fanáticas, quienes lo tacharon de machista.

“Me he enamorado muchas veces, pero lo que me gusta es que sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mi no sirve”, afirmó Álvarez.