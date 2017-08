¡Las chicas rifan en León!

Elis Paprika mostrará esta noche lo mejor de su repertorio en el Maybach Concert Hall, como parte de la cuarta fase de Circuito Indio.

Después de esta gira, la banda se embarcará en una aventura por Estados Unidos, Europa y Asia.

Del cómo recibieron la invitación para ser parte del proyecto, Elis contestó vía telefónica: “En enero, febrero nos avisaron de esta gira y dijimos que sí. Nos iba a tocar hasta septiembre, pero nos acomodamos para agosto y nos tocó con Aj Dávila; ya habíamos escuchado de él, se nos hacía chido, y nos juntamos como una semana antes de empezar el Circuito para ponernos de acuerdo.

“Hicimos súper buena química está súper padre, a nosotros se nos hace muy bien porque como estamos en promo del disco ‘Black and White’ y el sencillo ‘All my friends are dead’ que acabamos de estrenar”, dijo.