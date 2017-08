Le darán a Ramírez terreno, pero él no quitará demandas

Es probable que el Municipio no logre un acuerdo con el empresario Óscar Ramírez López para que devuelva 10 mil metros cuadrados del Parque Metropolitano, pese a que el Comité de Adquisiciones realizó un avalúo social, analizó el caso y elaboró un convenio de transacción que se aprobó ayer en sesión de Ayuntamiento.

El convenio consiste en cambiar un predio mucho más grande y caro a Ramírez por el que le pertenece en el Parque. El del Metropolitano vale 10 millones de pesos, mientras que el del fraccionamiento La Campiña, que se le pretende entregar a Ramírez, cuesta 38 millones; el trato incluye también que Ramírez retire sus demandas contra Municipio, que aún no se resuelven.

Pese a esto, ayer Ramírez dijo en entrevista a am que sí aceptaba la transacción, pero que no pensaba desistir de las demandas.

“Los juicios que están son totalmente independientes, porque les quiero recordar que cuando fui a cobrarles me dijeron muy claro que mientras no tuviera una resolución del juez, no podíamos hacer trato. Ahora sí quieren que me desista y que arreglemos todo, no, vamos a hacer las cosas como las han pedido, hasta que no haya resolución, no hay solución; yo sí tengo palabra”, expresó Ramírez.