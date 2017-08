***INFORME UG



La comunidad universitaria se reunirá el próximo miércoles 16 de agosto en el Auditorio del Estado para escuchar el informe que rendirá el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino.



***POSITIVO



Los resultados han sido positivos y van a la alza en beneficio de la comunidad universitaria que se conforma actualmente de alrededor de 50 mil personas, de las cuales 38 mil 906 son estudiantes.



***CON RETOS



Pero aunque hay motivos para celebrar, el Rector reconoce que hay retos; el principal: adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias para mejorar la educación universitaria en el estado.

***TOME NOTA



Entre los resultados que se pueden presumir en la Universidad de Guanajuato está que en el nivel superior, que incluye licenciatura y posgrado, se registra un crecimiento del 7.1% de la matrícula.



*POR ARRIBA



El dato es interesante pues esta tasa de crecimiento está muy arriba del crecimiento nacional de matrícula en educación superior, que es del 4.4%, y del promedio del crecimiento de la matrícula en universidades públicas estatales que es del 3.05%.



*CALIDAD



Otro dato que vale la pena resaltar de la UG es que el 85% de los profesores del Nivel Medio Superior cuenta con posgrado y 77% de los profesores de tiempo completo cuenta con doctorado.

***¿Y RED?



El Gobierno Municipal ya no han sabido nada de Red Recolector, la empresa que hasta junio dio dura batalla por quedarse con el servicio de recolección de basura en la ciudad.



*CALLADITOS



Pese al esfuerzo legal y de otros modos, luego del largo análisis del Ayuntamiento para ver qué servicio convenía más a los leoneses, la empresa no quedó ganadora y tuvo que tretirarse.



*CALMA



Al menos así se siente por ahora en la Administración, en calma, pues tras reasignar las concesiones a la empresa Gisa y optar por PASA para las zonas que tenía la empresa regiomontana cuyo servicio salía caro, parece que la tormenta pasó.



*SIN NOTICIAS



La última noticia que tuvieron en Presidencia Municipal de Red Recolector fue que denunció a los integrantes del Ayuntamiento por abuso de autoridad, pues consideró un exceso que reasignaran los contratos, en seguimiento al mandato del Tribunal Contencioso Administrativo.



*LEGAL



Hasta ahora la Secretaría del Ayuntamiento no tiene ninguna nueva notificación legal sobre los procesos pendientes entre la empresa y el Municipio, éstos siguen su curso en tribunales.



*ADIÓS



Hace apenas unos días cámaras de seguridad municipales captaron a los más de 40 camiones que tenía Red Recolector en la ciudad, rumbo a la salida León-Silao. La empresa de Monterrey sigue con negocios en otros municipios, a lo mejor les hacía falta el equipo.

***BROMAS



Ayer la reunión para presentar los avances de remodelación en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato fue muy cordial, pero entre broma y broma y el adiós a Enrique Peña Argüelles, no faltó quien hizo el comentario que refirió que la piedra en el zapato del ahora ex administrador fue el diputado Miguel Ángel Salim Alle.



*MORELIA



“Allá contáctanos para mandarles al diputado y que les diga cómo se impulsa un aeropuerto”, dijo el secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha ahora que Peña Argüelles se desempeñará como administrador del aeropuerto de la capital michoacana, y las risas no faltaron.



*MÁS RUDOS



Fernando Bosque, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, agradeció a Enrique Peña su apoyo al frente del Aeropuerto Internacional del Bajío y dio la bienvenida a Javier Gámez Vega, quien durante sus cuatro años en Morelia no recibió los reclamos que le tocaron a Peña.

***EN CAMPAÑA



El alcalde Héctor López Santillana se reunió ayer con los profesionistas colegiados de la ciudad para darles un informe del trabajo que hace su Administración.



*DE SEGURIDAD



El tema principal fue la seguridad, por eso en la reunión también estuvo presente el secretario de Seguridad Municipal Luis Enrique Ramírez Saldaña; esta fue una de las reuniones que tienen programadas con diferentes sectores de la sociedad.



*DE VIVA VOZ



La autoridad municipal busca con estas reuniones informar de viva voz a diferentes liderazgos de la sociedad, la situación actual de la seguridad en León y las acciones que llevan a cabo en el combate a la delincuencia.



*CON NÚMEROS



En las reuniones el Alcalde y el Secretario de Seguridad presentan las estadísticas de delitos y detenidos, y siguen siendo más los primeros que los segundos.



*AVANCES Y RETOS



El jueves pasado se reunieron con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y ayer con el Consejo Coordinador del Colegio de Profesionistas de León, a quienes la autoridad municipal expuso sus avances pero también reconoció que aún tienen varios retos por superar para mejorar la seguridad.

*CONVOCADOS



A la reunión de ayer asistieron el presidente del CCCOL Jaime Gallardo Saavedra; el presidente del Colegio de Contadores, Rogelio Francisco Priego; Luis Sandoval Ascencio del Colegio de Abogados; Julián Tejada del Colegio de Ingenieros, y también estuvieron algunos integrantes del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana, como Juan José Villalobos.