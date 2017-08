Lo mata jauría de perros

Un hombre murió y otro más resultó lesionado, luego de que fueran atacados por al menos ocho perros de diversas razas en la colonia La Escondida.

Ayer, a las 5:20 de la tarde, en un terreno baldío entre el bulevar Timoteo Lozano y la calle Mar de Java, Rafael Vera López, desempleado y adicto,había salido minutos antes de la casa de uno de sus primos, ubicada en la calle Costa de Oro.

"Había pasado a la casa, traía un queso, antes de irse nos dijo que iría por unas tortillas para que le hiciéramos de comer", dijo uno de sus familiares. Camino a una tortillería en el bulevar Timoteo Lozano, Rafael, de 30 años, caminó por el baldío, en un camino que, a decir de una vecina: "siempre es usado por lo vecinos para salir al bulevar o para entrar a la base de camiones".

Ya de vuelta, con las tortillas, Rafael entró de nuevo al baldío para dirigirse a la casa de su primo, pero a la mitad del camino fue atacado por al menos ocho perros.

En ese momento Luis Ángel Reyes Padrón, de 30 años, regresaba de su trabajo por el mismo camino y, al ver que Rafael era atacado, tomó piedras y se las arrojó a los perros.

"No lo soltaban, cuando me acerqué a quitárselos uno de ellos me mordió la pierna", contó Luis Ángel. Segundos después, Luis logró alejar a los perros con piedras y golpes, y vecinos pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias 911.