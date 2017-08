Asesinan a dos policías en carnicería

Dos policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) fueron asesinados la tarde de este jueves en la colonia Cerro Gordo, mientras estaban en una carnicería donde comprarían alimentos.



De acuerdo con fuentes de la Policía Estatal, los hechos se registraron en la avenida México y calle Bulgaria, cuando los dos elementos de la CES arribaron al negocio con razón social La Providencia, en un vehículo particular, un Chevrolet, tipo Chevy, color rojo.



De acuerdo con el propietario del comercio, los miembros de la corporación mexiquense comprarían chicharrón.



Cuando estaban en el sitio, cuatro hombres que viajaban en otro vehículo Chevrolet, tipo Chevy, color gris, se acercaron a donde estaban los policías y les dispararon.



Por las heridas producidas por los disparos, los uniformados murieron en el lugar. Los dos portaban el uniforme de la Policía Estatal.



Las dos víctimas fueron identificadas como Adán Olarte, de 29 años de edad, y Jaime Dorantes, de 33 años, ambos pertenecían al Quinto agrupamiento de la región 31 de la CESC.



Una versión aún no confirmada, es que los asesinos despojaron de sus armas de cargo a los dos oficiales. Otro reporte establece que las dos víctimas no portaban su arma porque habían salido a comer y la dejarían en su destacamento.



Después de que les dispararon a los dos policías estatales, los responsables huyeron en el mismo vehículo en el que viajaban.



Elementos de corporaciones mexiquenses y capitalinas realizaron un operativo para ubicar a los homicidas, pero hasta la tarde de este jueves no se había informado de su detención.



Los cuerpos de las víctimas fueron trasladas al Servicio Médico Forense donde más tarde serán entregados a sus familiares.

