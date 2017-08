Doctora Jéssica estaba con su pareja antes del asesinato

Un hombre que mantenía una relación sentimental con Jéssica, la doctora hallada muerta el fin de semana en Huixquilucan, Estado de México, la acompañaba el día de su desaparición, indicó Juana Pedraza, madre de la joven.



El domingo pasado, el cadáver de la doctora fue encontrada en un paraje de la carretera Naucalpan-Toluca, entre la maleza y con la cabeza desprendida. Casi dos días antes había desaparecido en el poblado de San Antonio, en Xonacatlán, Estado de México.



La Fiscalía del Estado de México negó que la mujer hubiese sido decapitada y aseguró que la cabeza se desprendió del cadáver porque la fauna lo carcomió.



De acuerdo con información presentada en En Punto, noticiario de la periodista Denise Maerker, José Javier "N", presunta pareja de Jessica, ingresó al hospital la tarde de la desaparición de la afectada, con un impacto de bala en la pierna.



Juana, mamá de Jessica, pudo hablar con él.



De acuerdo con su dicho, el sujeto aseguró que "estábamos platicando en el coche de su hija, y llegaron unos tipos con pistolas, Jéssica se puso nerviosa y activó los seguros de su coche, y fue como pudieron subirse al coche, nos encañonaron".



Agregó que él fue abandonado en la comunidad de San Agustín Huitzizilapan, donde presuntamente le dispararon. Kilómetros más adelante se encuentra el paraje El Hielo, en Huixquilucan, en donde fue localizado el cadáver de Jessica.



Sin embargo, la madre de la víctima aseguró que en el lugar donde José Javier dice haber sido agredido, no se encontraron casquillos.



La respuesta de las autoridades no fue la más óptima, denunció. "Fuimos directamente a decir que se la llevaron a punta de pistola", recordó, y ante la nula respuesta reclamó "es que está pasando el tiempo y la vida de mi hija corre peligro".



La noche de ayer miércoles, seres queridos y colegas de Jéssica Sevilla se manifestaron en el Ángel de la Independencia para exigir que se esclarezca el crimen.



"No quiero otra madre como yo, sufriendo", declaró.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx