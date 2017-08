Enrique Ochoa explica eso de 'abrir candidaturas' en el PRI

En el segundo día de trabajos de cara a la Asamblea Nacional del próximo sábado, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, aseguró que abrir las candidaturas a ciudadanos simpatizantes, incluso para la Presidencia de la República, fue una decisión sin dedicatoria.



Flanqueado por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, el líder partidista ofreció una conferencia de prensa tras participar en la mesa nacional de programa de acción que se lleva a cabo en esta ciudad. Afirmó que la apertura de candados permitirá la participación de los ciudadanos simpatizantes.



"La discusión que se tuvo ayer (miércoles) en la mesa de estatutos, fue una discusión que no fue dedicada a persona alguna, sino una discusión que evitaba lo que Jesús Reyes Heroles, nuestro líder nacional e ideólogo decía, que las reformas no pueden ser ad hominem, el propósito es actualizar los documentos básicos de nuestro partido, para permitir la participación plena, en la política, de los ciudadanos militantes del partido y de los ciudadanos simpatizantes del partido", expuso.



Esto, ante los señalamientos de que abrir la candidatura presidencial a ciudadanos simpatizantes del PRI era dedicatoria al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, que no milita en el tricolor, pero se le ha nombrado como un aspirante presidencial.



El presidente del tricolor dijo que los "candados quedaron en el pasado" y los estatutos -que serán votados el sábado en la Asamblea Nacional del PRI- tendrán vigencia en las elecciones de 2018,, 2019, 2020 y 2021.



Mandó un mensaje a aquellos que creían que el PRI saldría dividido por las reformas a sus estatutos. "Se equivocaron nuestros detractores, este partido político es unido y en su unidad es invencible", subrayó.



Afirmó que su partido está preparado para ganar todas las elecciones en el 2018: las presidenciales, la mayoría en el Congreso y las de los estados.



"Vamos a ganar todas las elecciones donde vamos a participar en el 218", expresó Ochoa Reza quien se negó a responder si eso significaría carro completo para el PRI.



Minutos antes, durante su participación en la tribuna de la mesa de programa de acción, ante más de 500 delegados priistas, enfatizó: "Mantendremos la Presidencia de la República, ganaremos las nueve elecciones de titular del ejecutivo en las entidades federativas, competiremos y ganaremos en las 30 entidades federativas con elecciones estatales, ganaremos la mayoría parlamentaria en el Senado y en la Cámara de Diputados y con el voto de las mexicanas y mexicanos el PRI seguirá gobernado la República".

