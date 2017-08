Prohíbe juez detener ¡a Duarte!, en caso que libre acusaciones federales

Una jueza federal prohibió hoy privar de su libertad al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con motivo de dos órdenes de aprehensión libradas en su contra por la justicia de esa entidad por cinco delitos del fuero común.



Sandra Robledo, jueza Primera de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva, en la que aclara que Duarte no podrá ser apresado por estas órdenes, ya que se refieren a ilícitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal.



Las órdenes giradas por jueces de control de Veracruz son por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coacción.



La suspensión no tiene que ver con la acusación federal que mantiene recluido al ex priista por delincuencia organizada y lavado de dinero que, una vez que la PGR aporte todas las pruebas ante el juez respectivo, llegaría hasta mil 650 millones de pesos.



Era previsible que Robledo concedería esta suspensión, pues los jueces federales están obligados por ley a otorgarlas, y sólo cuando los delitos implicados son de prisión preventiva oficiosa no tienen el efecto de proteger la libertad del quejoso.



La suspensión sólo le serviría a Duarte si es liberado de la acusación federal, por la cual quedó vinculado a proceso el pasado 22 de julio.



La PGR tiene seis meses para presentar más pruebas al juez federal, y la defensa ya apeló el auto de vinculación ante un tribunal unitario de circuito.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx