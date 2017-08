Solicita PGR información de 20 empresas exhibidas por EU

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó información al Gobierno de Jalisco sobre 20 empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó con organizaciones criminales, informó el Secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.



Esto, luego que el Gobierno estadounidense involucró al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julión Álvarez Montelongo con una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.



Asimismo, incluyó a 43 empresas de Jalisco en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por presuntos vínculos criminales con la organización del narcotráfico de la familia Flores Hernández, que opera desde Guadalajara y que hasta ahora no ha sido señalada públicamente.



Las compañías implicadas pertenecen a giros como el deporte, salud, restaurantes, bares y turismo, entre otros.



"Hoy me solicitó la Procuraduría General de la República al Gobierno del Estado información del estado que guardan aproximadamente 20 empresas, donde me solicitan quiénes son las personas en esas sociedades mercantiles", detalló López Lara.



"El día de hoy estaremos mandando información ala Ciudad de México de cuáles son los nombres, quiénes son los propietarios o los socios, cuáles son los nombres de dichas sociedades y estaremos dando esa información puntualmente".



El funcionario aseguró que Márquez y Álvarez no tienen algún "pendiente" con la justicia jalisciense.



"En este momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no tiene ni una orden de presentación, ni mucho menos una orden de aprehensión contra el deportista ni el artista", dijo.



"Jalisco está pujante, Jalisco está trabajando, Jalisco es más grande que 20 o 30 empresas".

