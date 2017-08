Diseñar ciudades para la gente

“El hombre es la mayor alegría del hombre”.



Dice el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que si vas a una ciudad y preguntas dónde encontrar gente, dónde ir a conocer los comercios del lugar, te pueden decir que en un Centro Comercial. Pero los centros comerciales son iguales en todas partes. Los que son cerrados tienen la misma temperatura en cualquier lugar, con tiendas semejantes.



“Si te ponen en uno no sabes si estás en Bangkok, en Barranquilla o en Houston”, dice el colombiano. Con la globalización son casi todos iguales. Cierto, los lugares de reunión más frecuentes son alrededor de los centros comerciales. El sabor, el color y los sonidos de la ciudad son distintos en las plazas públicas, en las calles típicas.



Al escuchar a Peñalosa podemos mirar dos ciudades en nuestro estado que no fueron afectadas del todo por la invasión de los autos: San Miguel de Allende y Guanajuato. Son dos casos distintos pero ejemplares. Hoy San Miguel es la ciudad más atractiva para visitar en el mundo, según la revista Travel and Leisure. Su magia se siente desde el minuto en que se llega a sus calles céntricas. Las casas y construcciones inspiran paz centenaria envuelta en colores naranja, ocre y musgo en piedras húmedas. La convivencia es fácil en cafetines, restaurantes o en las bancas de la plaza. Y si pronto se decidiera cancelar la circulación a los autos particulares en ese centro, se multiplicaría el bienestar que se respira.



Guanajuato capital, embestida por la burocracia, tuvo que ser agujerada con túneles para meter y sacar esa invasión. A pesar de todo mantiene un encanto de comunidad envidiable. Sin semáforos y con sus calles y callejones intactos, la vida transcurre en una paz que no se da en otros lugares. También podría ser beneficiada si se imaginara un nuevo sistema de transporte interno que eliminara los autos y su barbárica forma de estacionarse. Parte del secreto de esas dos joyas urbanas reside en la mezcla de vivienda, comercio y parques públicos. Esas ciudades se libraron de los autos, al menos en la superficie, y son para la gente.



Jan Gehl, un urbanista danés lucha para devolver las ciudades a la gente, por construir espacios más allá del asfalto. Menciona como ejemplo la tendencia que hay en las grandes capitales de recuperar parques y zonas peatonales para la gente. Da el ejemplo de una de las ciudades más bellas del mundo: Melbourne en Australia. Ahí en 5 años, dice Gehl, se duplicaron las sillas de café, donde la gente se reúne a convivir, porque la convivencia humana es el origen y el destino de una ciudad.



En Guanajuato capital hay pleitos sobre la conveniencia o no de que las sillas de café inunden las plazas. Ojala se pusieran de acuerdo para invadir también las calles sin autos con decenas de cafetines. En León hay una oportunidad de oro en la rivera de la Presa del Palote (tema por comentar), en los dos malecones del Río de los Gómez, en el Barrio Arriba. La calle Madero y la Calzada de los Héroes son un ejemplo de la recuperación de la convivencia local. Hay que imaginarlo y crearlo en todas nuestras ciudades, en todas nuestras colonias.

(Continuará porque no debemos ahogarnos en el asfalto).