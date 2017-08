A Vázquez, ni lo corrieron ni renunció: Muñoz

Lo que sucedió entre el ex secretario de seguridad César Vázquez y el municipio, no fue ni despido ni renuncia, fue un convenio de finalización laboral, así lo mencionó Wendy Muñiz, Oficialía Mayor.



“Como en el comunicado que se emite, es un convenio de terminación laboral, entre el secretario y el municipio, y la indicación a nosotros como oficialía nos indican cuál es el procedimiento a seguir, no es renuncia ni despido,es un convenio de finalización, como parte de un acuerdo que se solicitó”, mencionó.



Dijo además que se le hará un finiquito de acuerdo a las prestaciones, prima vacacional e indemnización que sean necesarias de acuerdo al tiempo que estuvo a cargo.



Dijo no saber aún cuánto dinero será, ya que ellos (la oficialía) no maneja cantidades, pero sí mencionó que para el ejercicio de finiquitos tienen un presupuesto para el 2017 de todas las áreas de 3 millones y medio de pesos.



En el caso de los 19 policías despedidos la semana pasada, si será un finiquito del 100% al no presentar una prueba con causa comprobable e imputable, y no hacer suposiciones se maneja el “despido injustificado”, dando a una liquidación del 100%.



“De los 19 compañeros, 17 ya están en trámites y todo marcha; uno de ellos está en incapacidad y se espera que se recupere para seguir el procedimiento; el restante se negó a firmar por lo que procede de otra manera”.



Van por cheque



En la Policía Municipal ubicadas en la calle de Pípila, alrededor de 15 ex policías fueron para que les entregaran su cheque de finiquito.



Uno de ellos mencionó que “si hubiera denuncias, o algún problema; ni les hubieran dado el cheque”, señalando que se terminó de buena manera el trabajo.