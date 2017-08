Director de Policía autocalificará su desempeño

Para el recién nombrado director de la Policía de Celaya, Jaime Rosales Miranda, la opinión que cuenta sobre su trabajo es la propia, pues manifestó que es él quien se autocalifica.



El nuevo mando fue limitado en sus respuestas cuando se le preguntó sobre sus resultados en municipios como Tarimoro, Jerécuaro y Yuriria.



De éste último, fue el Ayuntamiento quien pidió su salida ante las constantes quejas de la ciudadanía, pero él aseguró que hizo un buen trabajo.



“Es la percepción de cada quién, (resultados) pero yo sé que hice un buen trabajo en los demás municipios. Yo me califico porque yo hice un buen trabajo”.



Rosales manifestó que atenderá temas como robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a casa habitación.



El nuevo mando policiaco llega a cubrir el lugar de Juárez Rocha, quien en un ataque fue ejecutado junto con su escolta, Manuel Acosa, en su domicilio del municipio de Salamanca, el pasado 31 de julio.

Corregirá errores

El secretario de Seguridad, Juan José González González, manifestó que llega a corregir lo que no se ha hecho bien.



“Hemos tenido pláticas con el antiguo secretario. Estamos empapados de la problemática de Celeya y vamos a integrar un plan para dar continuidad a lo que se ha hecho bien, pero también para modificar aquello que no se hizo del todo bien.



“Sería muy aventurado mencionarlo, tendríamos que analizar, hay que reforzar áreas, estaremos trabajando la prevención, no todo dentro de corporación está mal”, dijo.

Refuerzan seguridad

En el primer día de Jaime Rosales al frente de la Policía Municipal de Celaya, se le vio con un incremento de protección.



A su salida de la Presidencia Municipal, dos camionetas de las Fuerzas de Seguridad del Estado lo resguardaron, además de la camioneta que él ocupaba, y cada vehículo contaba con cuatro elementos armados.



La camioneta a la que subió contaba con dos escoltas además de su chofer.



El alcalde Ramon Lemus Muñoz Ledo se limitó a decir que la seguridad para el director incrementó.