Exigen al gobierno trabajar realmente por el pueblo

El Congreso Nacional Ciudadano, cédula Celaya, se presentó en la sesión de ayuntamiento para alzar la voz y resaltar que, como ciudadanos, harán que el gobierno trabaje de verdad.



“Durante muchos años, nos han hecho creer que nos tienen adormilados a nosotros; el pueblo de México y los gobernantes, en este caso el presidente municipal y regidores aún no han entendido que todo cargo público es del pueblo y en beneficio del mismo, y en el caso de Celaya no lo han hecho de esa manera.



“Se nos hace una injusticia para el pueblo, en las sesiones de cabildo, de acuerdo a la ley orgánica podemos entrar y no se ha hecho de esa manera, hay una gran desventaja para el pueblo y consiste en que no nos enteramos de qué están votando, simplemente leen los títulos de lo acordado, como se dice comúnmente en lo oscurito, y desconocemos esta información”, así lo dijo Manuel Castillo, integrante del congreso.



Resaltó que si hay unos regidores que dicen que desconocen el curriculum (en el caso del nuevo director de Policía Municipal), ahora cómo estarán los demás.



Se comunicaron el lunes, y el secretario les dijo que la reunión y eventos se pueden encontrar en la página de Celaya (www.celaya.gob.mx/agenda). Pero si no se hubieran comunicado, no les hubieran dicho nada.



“Representamos al Congreso Nacional Ciudadano, somos completamente apartidistas, lo único que hacemos es defender los derechos como ciudadanos, nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero eso va a cambiar, no es just; buscamos el bien del pueblo y todo lo que hacemos lo informamos, dirigidos por Gilberto de jesús Lozano”.



El congreso propone que se dé a conocer qué hacen con el dinero del pueblo, rendición de cuentas, y que den los resultados propuestos.