Frenan obra por avería en tubo

En la avenida El Sauz, esquina con el Eje Norponiente los trabajos duraron parados alrededor de una semana, debido a que se dañó una tubería de agua y Jumapa trabajó en repararla.



Reportes ciudadanos mencionaron que en ese tramo se habían detenido las obras sin motivo alguno, que duraron varios días.



Al hacer un recorrido el jueves, ya había trabajadores realizando su labor.



Se les preguntó el porqué del paro de obras, a lo cual dijeron que en ese tramo “se tronó” una tubería que estaba de cárcamo a cárcamo, y en lo que Jumapa lo arreglaba no se podía trabajar.



“Lo que se está haciendo ahorita es meter el drenaje, son esos tubos grandes y pues sí es complicado y profundo, como se tronó una tubería de agua tratable y no se podía hacer nada, esperamos a que llegara y ya Jumapa vino y lo arregló, pero ya estamos dándole y pues con las prisas porque nos están apresurando para terminar”, señaló un trabajador.



Estos trabajos durarán de una semana a dos semanas por lo mucho, ya que los han estado presionando para terminar las obras, señalando que incluso automovilistas les dicen “ya se van a hacer viejos”, pero los trabajadores mencionaron que son trabajos delicados, que tienen que hacerlo bien, porque si no queda puede salir peor e implicaría otra vez comenzar.



“No es culpa de uno, salió ese detalle y se tiene que reparar, esperamos a que Jumapa la gente nos dice que vamos lento pero les pedimos que tengan paciencia, no sólo tenemos esa chamba”, finalizó.



En la cercanía se les preguntó a los locatarios de cuánto tiempo fue lo que las obras estuvieron paradas, algunos mencionaron que fue de una semana, otros semana y media y otros señalaron que fueron dos semanas.