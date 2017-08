Rinden protesta nuevos mandos

Entre señalamientos por falta de conocimiento de sus perfiles, los dos nuevos mandos policiacos de Celaya rindieron protesta.



Se trata de Juan José González González, que sustituye a César Vázquez, quien ayer dejó la secretaría.



Por su parte, Jaime Rosales Miranda, toma el lugar del fallecido J. Santos Juárez Rocha en la Dirección de la Policía municipal.



Desde inicio de la sesión de Ayuntamiento, la regidora Montserrat Vázquez pidió a Rosales ponerse de pie y contestar cuestionamientos respecto a su experiencia y conocimiento.



Pero los panistas bloquearon la posibilidad, llamándola a cerrar filas en torno a la decisión.



“En lo que va de este trienio hemos tenido tres directores y varios secretarios. Han salido sin presentar informe al pleno del Ayuntamiento de la situación en la que dejan la corporación o la Secretaría, se han ido como Pedro por su casa”, señaló la priista.



“Si hoy la mayoría panista decide hacer valer su fuerza, su fuerza, háganlo y acepten la responsabilidad que la ley les está confiriendo”, expresó.



Sin argumento legal, el panista Trinidad Martínez Soto, señaló que la sesión estaba limitada para aceptar o no aceptar los nombramientos.



“Estamos aquí para aceptar o no aceptar su propuesta (del Alcalde), no para interrogar”, dijo.



Por su parte, el también blanquizazul, Israel Herrera, criticó la postura de la priista, e incluso hizo señas al director de la Policía para que se sentara.



“Estar a favor de nada y en contra de todo, más que posicionar es muestra de irracionalidad. La unidad debe ser la bandera de un grupo colegiado cuyo objetivo es buscar el bien”.



Con el voto en contra de los priistas, el Ayuntamiento aprobó los nombramientos.

No cuadra CV

El currículum que el alcalde de Celaya, Ramón Lemus, presentó a los miembros de Ayuntamiento, no cuadra en la edad y fecha de nacimiento del director de la Policía, Jaime Rosales.



Mientras la fecha de nacimiento señala que nació el 19 de marzo de 1963, y por tanto debería tener 54 años, en la edad se señala que tiene 57 años.