Los hermanos Coen ¿abandonan el cine?

Los cineastas Ethan y Joel Coen pasarán a la pantalla chica con una nueva antología de vaqueros planeada para Netflix Inc, sumándose al creciente número de talentos que se une a la plataforma streaming.

Los hermanos Coen, famosos por películas como “Fargo” y “No Country For Old Men”, escribirán y dirigirán “The Ballad of Buster Scruggs”, una serie de seis partes ambientada en el Lejano Oeste estadounidense y protagonizada por Tim Blake Nelson como Buster.

La serie se estrenará en el 2018 y llega tras el éxito del programa de la cadena de cable FX “Fargo”, derivado de la película de los hermanos Coen de 1996 con el mismo nombre. Los cineastas son los productores ejecutivos de esta serie pero no escribieron ni dirigieron ningún episodio.