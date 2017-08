Cobran ‘derecho de piso’ a los transportistas

En el Cerro del Cuarto, conductores de camiones urbanos y taxistas se ven obligados a “cooperar” con 20 pesos o más cada que pasan sobre el Antiguo Camino a Rayas, por lo que algunos prefieren evitar esa ruta.

Un taxista, que omitió dar su nombre, expresó que evita ir al Cerro del Cuarto, ya que en algunas ocasiones que llevó pasaje tuvo que “mocharse” con los pandilleros, ”te piden para la caguama o para lo que ellos quieran, cuando vas de salida es cuando se te ponen enfrente y no se quitan”, dijo el chofer.

Algunos transportistas han logrado evadir la “cooperación”, aunque no llevan pasaje hacia esos rumbos, el taxista recuerda: “una vez me tocó que un chavo se paró a media calle, yo lo vi desde más lejos, no me paré y lo esquivé, yo prefiero no subir para allá, algunos compañeros me han contado que los agreden pero a mi no me ha tocado”.

