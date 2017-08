El piloto y proyecto que patrocinaron 'Rafa' Márquez y Julión Álvarez

Raúl Guzmán Marchina recibió patrocinios por parte del futbolista y del cantante para comenzar su carrera en Europa.



"Fueron aportaciones mínimas de lo que cuesta la temporada. Rafa me dio el dinero cuando estaba en Italia (jugando para el Verona) y después Julión acá en México. Pero fue una sola aportación", reconoció Raúl Guzmán Enríquez, papá del piloto, sin especificar el monto del patrocinio.



Ese aporte sirvió para comprar equipamiento para el piloto, hasta para completar los fondos que pedía el equipo DR Fórmula.

"Rafa es amigo personal mío, con anterioridad, siempre fui aficionado del futbol, soy hincha del Atlas y siempre fui socio del Club Atlas Colomos. Ahí lo conocí. Cuando andábamos en Italia le marqué para saludarlo y platicarle un poco lo que estábamos haciendo, él se mostró interesado. Le enseñamos videos, coincidió que podía ir a verlo entrenar (al piloto Raúl), platicó conmigo y me dice que le gustaría apoyar a un joven que sabe que lo necesitaba y que él me podía ayudar. Es un patrocinio a título personal", explicó.

La amistad con Julión Álvarez surge gracias al abuelo del piloto, quien fue organizador de festivales y palenques. Meses después de recibir el apoyo de Rafa, Guzmán acudió con el cantante.

"Le platico que traigo un proyecto con mi hijo, que si no le gustaría apoyarme y me dice 'no tengo nada qué ver con esto, es un chavo sano y se ve que le va a echar las ganas, pues a lo mejor merece una oportunidad y lo voy a apoyar'. Me apoya a título personal. No son grandes los patrocinios que me dieron", aseguró.

Tras ganar una carrera de kartismo en Las Vegas, Guzmán Marchina fue invitado a correr la F4 Italiana y su padre buscó apoyos con conocido. En su segundo año fue tercero en el serial italiano y para esta campaña, con el respaldo de Escudería Telmex, brincó a la Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

Guzmán Enríquez negó que sobre su persona exista una de las restricciones que el Gobierno de Estados Unidos pesa sobre Rafa o Julión, como entrar al país o el congelamiento de cuentas.

"No, de ninguna manera. Nada, los apoyos que recibió mi hijo fueron a título personal, sin ninguna compañía ni nada".

Aunque fue un patrocinio de una sola vez, han decidido mantener los logos de Márquez y Julión, como agradecimiento.

"Estamos muy agradecidos, siempre fue todo muy transparente y espero que su situación se resuelva pronto. Yo creo en eso, siempre, lo que los he conocido son personas muy trabajadores e intachables".