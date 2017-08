'El Piojo' evitará completamente hablar sobre caso Rafa Márquez

Deportes

2017-08-11 10:05:50 | EL UNIVERSAL | Christian Mendoza/Ciudad de México

Miguel Herrera considera que Atlas tiene suficiente plantel para suplantar al 'capitán tricolor'.

No es que Miguel Herrera sea ajeno a Rafael Márquez. Juntos han vivido importantes momentos deportivos como la aventura tricolor en el Mundial de Brasil 2014. Simplemente, el técnico del América es cauto ante el problema que envuelve al zaguero del Atlas.

"De ese tema desconozco la situación y evitaré opinar, omitiré hablar de ese tema completamente", apuntó el entrenador azulcrema sobre Márquez, quien fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por vínculos con el narcotráfico.

Con ello, Rafa Márquez estará ausente de las canchas por tiempo indefinido. Sin embargo, el "Piojo" Herrera no se confía y considera que Atlas tiene suficiente plantel para suplantar al jugador referente.

"No [hay ventaja si no está Márquez]. Claro que es un jugador importante, es líder, capitán, pero los partidos los han ganado sin tener jugadores de esa jerarquía. Pueden prescindir de jugadores como [Matías] Alustiza, han manejado jugadores alternos que dan la posibilidad de suplir a cualquiera", dijo Herrera antes de viajar a Guadalajara, donde este viernes visitan el estadio Jalisco.

Pero el Atlas y su estratega Guadalupe Cruz serán complicados, anticipa Miguel: "El Profe Cruz es un tipo extraordinario, hay buena relación de momentos afectivos, cuando nos vemos, me encanta enfrentarlo y será difícil porque plantea bien los partidos".

El América no duda en repetir la fórmula con la que vencieron a Pumas, pero con el agregado del medio Guido Rodríguez, quien vuelve tras cumplir una suspensión. Sólo dos no viajaron: el brasileño William da Silva, por molestias musculares, y el nuevo refuerzo Mateus Uribe, colombiano que seguirá esperando su debut en la Liga MX.