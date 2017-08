Rafa no jugará hoy contra las Águilas

El tema siguió vivo. El escándalo de Rafael Márquez no bajó su intensidad. ¿La novedad? El histórico futbolista mexicano no volverá a la canchas hasta que arregle sus problemas legales.

Adiós partido contra el América de esta noche. En riesgo, su quinto Mundial. Los supuestos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, parece, darán fin sombrío a su brillante carrera en el terreno de juego. El retiro se asoma.

En el Atlas, los jerarcas huyeron del entrenamiento, al cual no asistió el zaguero central. Permiso especial de su club.

Ni Gustavo Guzmán, presidente de los Rojinegros, ni Alberto de la Torre, vicepresidente, se detuvieron para explicar cuál era la postura del club. Hicieron ademanes para negar cualquier entrevista.

Fue hasta la tarde cuando la entidad tapatía mandó un comunicado. Le deseó suerte a Rafa; así, sin muestras de respaldo o apoyo incondicional. Frío y retórico texto.

Minutos más tarde, con mayor solemnidad, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX emitieron un texto en la misma línea.

Los compañeros de selección de Rafa ni un tuit de aliento o solidaridad le enviaron. Sólo lo hizo Andrés Guardado.

Pasado el mediodía, circularon versiones de que las empresas del Káiser de Michoacán serían aseguradas por la Procuraduría General de la República. Mas en todas se notó movimiento rutinario. Los clientes de la Clínica Prosport & Health, señalada como "lavadora de dinero", ni siquiera tomaron importancia al conflicto del veterano jugador con las autoridades estadounidenses.

El América será el rival de los Rojinegros. Todo a favor para que ligue su tercer partido con triunfo por Liga MX. Los de Coapa enfrentarán a un rival mermado en plantel y ánimo, pues perdió a su gran líder.

Para Atlas, el choque puede servir para elevar el ánimo, tras una semana triste. En su seno están convencidos de que la vida tiene que continuar. Y sí, intentarán patear el balón para hacer goles. Al término del duelo, los Zorros por fin opinarán sobre la baja obligada de Márquez, la cual puede ser definitiva.