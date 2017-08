Se une el rock ¡de dos épocas!

Hoy en la ciudad, un tributo a The Beatles y un concierto por parte de La Gusana Ciega, ‘unirá’ a distintas generaciones de rockeros.

El Teatro Manuel Doblado se convertirá en el legendario The Cavern Club. El grupo Help! (considerado uno de los mejores tributos a The Beatles) transportará a los seguidores de la banda por las tres etapas que marcaron la historia de la música.

En entrevista con am, Paco Montero, representante de la agrupación mexicana, habló sobre el espectáculo “Ticket to Ride”, que recién cumplió 32 años de girar por todo el país.

“Vamos a presentar las tres épocas: ‘Beatlemania’, ‘Psicodélica’ y al final la época ‘Hippie’, cuando los Beatles estaban a punto de separarse. Aparte de las clásicas tratamos de meter algo que no tocamos muy seguido, en esta ocasión vamos a meter dos canciones del disco ‘Sgt. Pepper’s’, con el fin de equilibrar el contenido”.

Help! No sólo interpreta las notas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sino que muestra un homenaje respetuoso a través de los atuendos.

Con más de tres décadas de girar, Help! ha cosechado infinidad de anécdotas, entre las que se encuentran el haber actuado en 2012 en el The Cavern en Liverpool, el Hudson Theatre de Nueva York, en la conmemoración de los 50 años de The Beatles.

“Algo muy bonito es que gracias a este trabajo viajamos mucho, conocemos gente en otros países tenemos la fortuna de haber estado en Inglaterra en tres ocasiones, hemos tocado en La Caverna, grabamos en el estudio Abbey Road, y hemos tenido la oportunidad de viajar a Suiza, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, España, Francia...lo más bonito es hacer amistades que duran años”, compartió

La bandase mantendrá en el escenario hasta que ‘el cuerpo aguante’, y lejos está el retiro.

“Esperemos tocar 10 años más, ya llevamos 32, ojalá lleguemos a los 50 años tocando”.

Help!, conformada por Sergio Montero (John Lennon), Paco Montero (George Harrison), Marco Montero (Ringo Starr), Manuel Negrete (Paul Mc Cartney) y Mauricio Vázquez (5to. Beatle), intepretarán canciones como “Yesterday”, “Please Please Me”, “Sgt. Pepper’s”, “Hey Jude”, “Get Back”, entre muchas otras clásicas.

Grupo Help! ha tocado numerosas veces en The Cavern, lugar que vió nacer a The Beatles. También fueron invitados a los estudios Abbey Road, donde los de Liverpool grabaron la mayoría de sus discos.

Les gusta la intimidad

La Gusana Ciega se ha vuelto un indispensable en la escena del rock leonesa.

La prueba son sus constantes visitas a la ciudad, ya sea para presentar disco nuevo o ser parte de conferencias (Daniel Gutiérrez dio una plática de emprendimiento el mes pasado).

Como parte de la cuarta etapa del Circuito Indio, los rockeros regresarán para presentar su nuevo disco “Borregos en la Niebla”.

En entrevista con am, Daniel Gutiérrez habló sobre la invitación y sus planes para girar los próximos meses.

“Hace un mes nos hicieron la invitación para participar en el Circuito, es un proyecto que conocemos que ha ido creciendo, y que nos parece muy bueno. Nos invitaron y se junta con el lanzamiento de ‘Borregos en la niebla’ en físico, así que vamos a aprovechar para hacer la venta personalizada de este disco”, comentó.

Sobre sus planes, respondió que seguirán con la promoción de su disco.

“Seguimos de gira haciendo promoción de ‘Borregos en la niebla’, eventualmente nos sentaremos en el estudio a principios del próximo año para sacar la segunda parte de ‘Borregos en la niebla’, por lo pronto continuamos con fechas y buscando plazas públicas para hacer el acústico y hacer la venta”.

Algo que adoran es poder tocar en la comodidad de un espacio pequeño, ya que la comunión es más directa y la retroalimentación con el público se torna interesante.

“Es algo que de entrada nos gusta, gozamos tocar en clubes pequeños, nos encanta la energía que se genera y que es diferente a la de un festival o concierto masivo, ambas son muy padres, pero en particular creo que la experiencia de ir a un club pequeño y estar cerca de la gente es un poquito de donde nacimos y surgimos. Algo parecido hicimos hace un par de años, fue una especie de gira para presentar los 20 años de ‘Merlina’, y ahora viene el Circuito Indio y es un poco cumplir este compromiso de La Gusana de estar cerca de su público en lugares pequeños”, finalizó.

NO TE LOS PIERDAS





Tributo a The Beatles

Teatro Manuel Doblado

7:00 y 9:30 de la noche

$160 a $290

La Gusana Ciega

Maybach Concert Hall

8:00 de la noche

$400