Corredor Industrial

Un año más

Lo logramos, llegamos al viernes. Toyota confirmó que el retraso para comenzar a producir en Guanajuato será de un año, pasando de 2019 a 2020.



En el anuncio de su cambio de planes para manufacturar la camioneta Tacoma y no el Corolla, el gobernador Miguel Márquez, anunció que era un hecho la diferencia de tiempos que se tendrían en el comienzo de la planta por la adecuación de proveedores y del cambio en maquinaria para fabricar uno y otro modelo.



Óscar Albin, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), nos comparte que el cambio de ensamblar un auto ligero a pickup: “No es nada significativo y no causará un impacto negativo”.



Explica que para la elaboración de los asientos, alfombras y tableros se utilizan los mismos procesos y la única gran diferencia entre un auto ligero y una pickup es que la camioneta está montada en un chasis y lleva unas flechas cardan.



De ambas partes existen importantes fabricantes en Silao y Querétaro.



Para la proveeduría, las piezas que mayor duración generan para su maduración son partes de inyección de plástico, aluminio y de estampación que van de uno a dos años.



Mientras que las piezas que menor tiempo necesitan -un promedio de 6 meses- son las de extrusión que van colocados regularmente en gomas en marcos de puerta, cajuela, tanque de gasolina y ductos de aire acondicionado.



Para el titular de la INA lo importante será que la planta trabaje a su máxima capacidad con un producto con mayor valor en el mercado.



“Tan solo las llantas son más grandes y caras que para un auto ligero”.



El costo de un Corolla en su versión SE Plus, la más cara, es 349 mil 900 pesos y en la Tacoma, su línea más equipada es Toyota Tacoma Edición Especial Pick Up 4x4 con costo de 705 mil 900 pesos.

Fuerza teutona



Si planea vender su producto al consumidor Alemán, bien puede hacer espacio en su agenda para asistir al Tercer Roadshow en donde personajes que saben los puntos finos del negocio hablarán sobre el potencial que tienen el mercado y las oportunidades de negocio para las empresas de Guanajuato. La Hannover Messe como puerta de entrada.



En el menú a presentarse el 30 de agosto en el Centro de Negocios de Plaza de la Paz en Puerto interior aparece de inicio Luis Rojas de la Cofoce; seguido de Johannes Hauser, director de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria; Luis Rossano, Vicepresidente del Comité Bilateral; Luis Pedraza, Presidente de Empresarios México Alemanes A.C; Fabián Gam Labastida, Director de Proméxico Guanajuato;y María Ramírez Octavo, promotora regional.

A la agenda



Un día después, el empresario Ricardo Alaniz y los agremiados de la Concamin presentarán su Foro Empresarial: Modernización del TLCAN ‘Una oportunidad para el Bajío’.



El evento será sin costo en el Hotel Holiday Inn Plaza Mayor, con una duración de cinco horas y presentará a empresarios de sectores industriales.



Con temas a tratar como la Industria 4.0: Cuarta revolución industrial.



La plataforma servirá para anunciar la próxima realización de eventos relacionados a los cuatro sectores principales del estado: automotriz, agroalimentario, cuero-calzado y TIC’S.





Mantienen crecimiento



Con la presencia del empresario Salvador Oñate y el director de la división hotelera, Alejandro Mateos Berlanga, se presentó Hotsson Irapuato en el que se invirtieron 290 millones de pesos.



Es la cuarta ciudad en la que la empresa leonesa llega a invertir, (León, Silao y Querétaro), ofreciendo 147 habitaciones.



CDMX y Aguascalientes son los próximos destinos a donde proyectan llegar.