***¿DÓNDE ESTÁN?



En los pasillos de presidencia desde el miércoles no se ha visto a los regidores de oposición Norma López Zúñiga y Salvador Ramírez Argote, ayer no asistieron a la sesión de Ayuntamiento.



*DE VIAJE



El martes Norma llegó al evento de Infonavit en el Poliforum con una maleta, no se quiso perder la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero parece que ese mismo día salía de viaje.



*ASAMBLEA DEL PRI



Salvador anda en Zapopan, dejó por unos días su labor para asistir a las mesas de trabajo rumbo a la XXI asamblea nacional del PRI y todo indica que su compañera Norma López también anda por el mismo rumbo.

***DISTRIBUIDOR



El tema del Distribuidor Vial ya hizo enojar a más de uno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Dicen que mucho se ha hablado de las fallas en su construcción, y la obra que sobre todo los funcionarios priístas esperaban presumir como su legado, ahora ha quedado en entredicho.



*DELEGADO



Muestra de ello es el enojo del delegado de la SCT en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, que se escuda en que tiene apenas dos meses al frente del área; pide que se le dé chance para que pueda sacar adelante el proyecto.



*FECHA



Lo que no ha quedado claro es cuándo estará listo el distribuidor Benito Juárez, aunque dicen que en unas semanas, en las obras el tiempo previsto siempre se alarga... quizá por eso el delegado no se anima a dar una fecha exacta, para no quedar mal.



*SORPRESA



Pero a lo mejor la SCT da una sorpresa y en lugar de hacer una inauguración con bombo y platillo y con invitados del Gobierno Federal, los conductores podrían estrenar estos puentes sin previo corte de listón.



*POSIBILIDAD



Aunque no lo crea, la idea que trae guardada la SCT es abrir el paso a la circulación en la zona y que los conductores lo usen un buen rato, quizá después vengan los funcionarios y hagan el tradicional corte de listón.

***¿CASO CERRADO?



Sin antecedentes ni mayores explicaciones, ayer el gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez dio la sorpresa de que el albergue La Ciudad de los Niños de Salamanca va a cerrar.



*FALTA SABER



No dio fecha, ni el proceso por el cual concretarán que los niños van a volver con su familia o el lugar a donde los mudarán para que reciban un mejor trato.



*EN CONTRA



Pero esta decisión no parece ser suficiente para algunos, por ejemplo para la diputada local Beatriz Manrique Guevara (PVEM), quien exigió a través de sus redes sociales que se investigue y se dé a conocer si hubo o no violación a los derechos humanos de los menores que allí se encontraban internados.



* EXIGENCIA



“La violación a los #DerechosHumanos debe conocerse. Y la comisión de delitos perseguirse. Ocultar la verdad sólo le da más peso”, consignó en su tcuenta de twitter la diputada local del Partido Verde Ecologista de México.



*SEGUIMIENTO



Ahí estarán también las organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a la entrega de menores, a la atención y en qué quedará todo el caso; lo primero es la atención de los niños, pero señalan que también estarán vigilantes de las sanciones contra quienes resulten responsables de los presuntos abusos físicos y hasta sexuales contra los internos: han empezado a colarse historias muy tristes.

***ALZAN LA MANO



Vaya éxito tuvo la Administración de Héctor López Santillana con la convocatoria que lanzó para ocupar el cargo de tercer juez municipal: nueve abogados quedaron como semifinalistas.



*NOMBRES



En la lista están Julio César Rodríguez Fonseca, Ma. Teresa Alférez Rodríguez, Carlos Alberto Muñoz Vargas, Raúl Arroniz Alvarado, Juana Alejandra Acevedo García, Lilia Elizabeth Collazo Zúñiga, Ma. Guadalupe Garza Lozornio, José de Jesús Cruz Pérez Páramo y Ricardo González Barrientos



*REVISIÓN



El proceso de abrir los sobres con los currículums de los aspirantes estuvo a cargo del Alcalde, con el apoyo del secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez, el presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito Luis Ernesto Ayala Torres, y el presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, Enrique Dorantes Díaz.



*CONVOCATORIA



El 14 de julio de este año el Gobierno Municipal hizo la convocatoria para ocupar este cargo, el ganador tendrá la función de atender las demandas de nulidad en materia administrativa que son promovidas por los ciudadanos de León..



*MUCHA DEMANDA



Desde el año 2000 se creó el primer Juzgado Municipal, pero debido a la cantidad de demandas fue necesario abrir un segundo juzgado en 2006; la carga de trabajo se incrementó, por lo que se planteó un tercer juzgado, que está en concurso para definir al titular.



*ÚLTIMA ETAPA



Para esta última fase los nueve aspirantes deberán pasar por una entrevista con el alcalde Héctor López Santillana y será él quien elija una terna que presentará al pleno del Ayuntamiento, éste nombrará al próximo juez.

*** ZAPATEROS



El presidente de la Cámara de Calzado en Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González, anduvo ayer en la Ciudad de México para participar en la reunión que tuvo la Concamin Nacional con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



*ALERTAS



Durante la reunión se expuso la postura de los zapateros sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los empresarios del terruño buscan que en la renegociación con Estado Unidos no existan cambios en las reglas de origen de los productos que pudieran afectar a este sector.