Los frutos de la imaginación

Para no ahogarse en el asfalto, las ciudades tienen que reinventarse con una sola meta: planear un futuro para las personas en lugar de los autos. Pero también hay que resolver el problema de la movilidad. Las grandes ciudades como Los Ángeles o la CDMX, torturan a sus habitantes con largas horas de espera en las congestionadas avenidas. Después de muchos años de sufrimiento, los angelinos descubren que la vida cambia cuando se usa un tren ligero para conectar el centro de la ciudad con Santa Mónica. Resulta mejor viajar en tren o en metro que pasar dos o tres horas parado en una carretera como la 5 de Los Ángeles.



Para una sociedad tan rica como la californiana, no hay problema en invertir, incluso en proyectos tan ambiciosos como un túnel que agujera Elon Musk para una vía revolucionaria que llevará los autos bajo tierra a 200 kilómetros por hora. En nuestra precaria economía tenemos que imaginar soluciones distintas. El caso del SIT en León vino a resolver un problema de movilidad aplicando la fórmula colombiana.



En Guanajuato capital no hay la menor idea de cómo rescatar la joya colonial de las garras de los autos de la burocracia y la Universidad. La solución urbana encontrada es agujerar la cañada y dejarla como un queso gruyer. Desahoga el tráfico y permite traslados rápidos, hasta ahora. Pronto será insuficiente. Pero nadie ha imaginado cómo podría lucir y disfrutarse si se extirpara el mal, si se hiciera un proyecto por expertos urbanistas.



Pasaron ya 7 años de la fallida inversión en la Expo Bicentenario. Nada más pensar que esos 150 millones de dólares invertidos se hubieran usado para rescatar a Guanajuato de la mugre y el agobio de los autos nos hace enfurecer. La imaginación y el talento de Juan José Torres Landa cambiaron la ciudad cuando se construyó la calle del Padre Hidalgo, cuando se entubó la avenida de Granaditas y se abrió el parque de “Los Pastitos” a la entrada. Hoy la salida de Guanajuato da vergüenza. De hecho toda la ciudad da pena.



Con los años se aprende que la prosperidad de los pueblos y los particulares nace en la mente. Todo bien, todo avance en el conocimiento nace en la imaginación. La filosofía enseña que la verdad se conoce primero a través de la intuición y después la comprobación de las hipótesis. La imaginación de un hombre puede generar inmensa riqueza como lo han probado los genios de nuestro tiempo: Bill Gates, Elon Musk y Steve Jobs.



Igual los gobernantes pueden transformar a pueblos enteros. Deng Xiaoping liberó la imaginación y voluntad de China. Nunca una sociedad produjo tanto a partir de tan poco. Ese es un caso que se tratará en los libros de historia que lean nuestros nietos. China está destinada a dominar la economía y el crecimiento en este siglo.



El talento y la disciplina de Lee Kuan Yew en Singapur llevó a un pueblo sin recursos naturales a la prosperidad del primer mundo en sólo 40 años. Cuando alguien dice que “no hay dinero para hacer las cosas”, en realidad dice que no hay imaginación y determinación.