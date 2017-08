Dan muestra de compromiso

Un grupo que busca aportar su granito de arena para mejorar el entorno social desde sus posibilidades es el grupo Sinergia Estudiantil (SIE) del Tecnológico de Monterrey campus León, quienes actúan en su día a día por dar más de lo que reciben.



Desde hace 20 años el departamento de Emprendimiento y Liderazgo Estudiantil creó el programa de becas SIE con el objetivo de reunir a los jóvenes de preparatoria y profesional más proactivos para trabajar a favor de los demás.



Es a través de un campamento de liderazgo donde se selecciona a los aspirantes quienes serán los nuevos líderes del Tec, después de haber demostrado durante una serie de actividades las aptitudes, valores y habilidades que se consideran para ser parte del equipo.



“Cuando eres aceptado a formar parte de SIE, no sabes qué vas a hacer exactamente dentro del grupo; pero todo se relaciona con las habilidades que muestras en el campamento como trabajo en equipo, manejo de grupos y comunicación, entre otros”, dijo Alberto Soto Valle Kawasaki, integrante del grupo desde hace 7 años.



A su ingreso a la preparatoria Alberto conoció SIE y fue uno de los seleccionados para integrarlo, en ese momento, motivado por el apoyo de beca que recibió, pero al día de hoy, con la experiencia vivida, destacó que seguiría formando parte, aún sin la beca.



“Poco a poco descubres que es mucho más que una beca, porque aprendes a desarrollar habilidades que no puedes aprender de otra manera más que poniéndolas en práctica”, dijo el estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas.



Por su parte Stefano Frausto Aranda ingresó a SIE hace dos años, pero en la preparatoria él estuvo trabajando muy de cerca con el grupo. sin pertenecer a él.



A pesar de contar con una beca por su desempeño académico, que implica un mayor porcentaje, Stefano decidió ingresar a SIE, sin esperar recibir nada a cambio.



“Me gusta mucho la dinámica que tenemos, es compartir lo que hemos adquirido en las experiencias en SIE y enseñarles a los demás alumnos nuevos. Tenemos que mostrarles que ellos tienen la capacidad de hacer cosas grandes”, dijo el alumno de cuarto semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas.



Para Paulo Rivera, actualmente estudiante de Mercadotecnia y Comunicación, ser parte de SIE fue un sueño quese volvió realidad, .



“Yo veía a Sinergia Estudiantil como una meta, como un sueño, porque es el lugar donde está toda la gente que se involucra y quiere hacer algo más, no sólo para sí mismo sino para los demás”, comentó Paulo.



Una vez que los jóvenes están dentro de Sinergia Estudiantil tienen que participar en los tres pilares del proyecto: vida estudiantil, empresarial y social.



En el aspecto de vida estudiantil los jóvenes tienen que organizar y desarrollar diversos eventos para sus compañeros como bienvenidas, despedidas y otros.



En lo empresarial los jóvenes participan dentro y fuera del campus en capacitaciones, conferencias, talleres, en ambos sentidos, ya sea siendo quienes los impartan o siendo los que los tomen.



El social consiste en organizar actividades a beneficio de alguna institución, asociación civil o problemática de la sociedad, como fue el caso de un evento del año pasado llamado “Juntos por Arturo”, en el que reunieron recursos para apoyar a un compañero con cáncer.



“Gracias a todo lo que he vivido en SIE, me siento con la capacidad para hacer que las cosas cambien, y no sólo porque tengo un equipo que me respalda”, dijo María Fernanda Barbosa Anguiano.



Durante los más de 6 años que ha formado parte de SIE, la alumna de Negocios Internacionales ha descubierto que un grupo de personas proactivas con un mismo fin y con diferentes habilidades puede lograr cosas grandes.



Los cuatro expresidentes recordaron el congreso “México es Nuestro”, en el que buscaban hacer conciencia e informar lo que pasó en el País y empoderar a los jóvenes para hacer algún cambio, en esa ocasión reunieron 400 personas.



Otro de los eventos que han formado parte de SIE fue la “Operación Santa”, en la que reunieron más de mil niños de casas hogares para ofrecerles un día lleno de diversión con comida, juegos y regalos.



Alberto, Stefano, Fernanda y Paulo creen que es fundamental la diversidad de ideas, ya que es una mezcla de mentes de diferentes carreras e incluso de nivel educativo, lo que en conjunto permite obtiener resultados positivos.