Desarrolla diseños con causas sociales

En su etapa como universitario el leonés Francisco Flores adoptó la protección y cuidado del medio ambiente como un estilo de vida, el cual lo llevó a crear proyectos que lo hicieron destacar en México y el extranjero.



Sus primeros trabajos fueron proyectos escolares, el primero de ellos nació como su tesis de la licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad De La Salle Bajío (ULSAB).



El joven tuvo que realizar un trabajo bajo el tema de ‘Movilidad Sustentable’ y durante su investigación se informó sobre los niveles de contaminación y sus repercusiones en el medio ambiente, en ese momento supo que tenía que llevar su interés más allá de trabajos de escuela.



El primer resultado de ello fue una bicicleta plegable, con la cual ganó el Cuarto Concurso de Investigación de la ULSAB, en la categoría de Arquitectura y Diseño, debido a lo innovador y funcional que resultó su diseño.



Al concluir la universidad el leonés se dio cuenta que debía prepararse aún más en su campo para así ampliar sus conocimientos y potenciar sus ideas, entonces viajó hasta España para estudiar la maestría en Comunicación y Talleres de Diseño en el Instituto Europeo de Diseño.



A su regreso, junto con un par de amigos crearon el “Colaboratorio”, donde fundaron el primer proyecto coworking y un año más tarde volvió a su alma máter, esta vez como Responsable de Talleres de Diseño y fue cuando hizo un trabajo que lo puso en la mira de instituciones reconocidas a nivel mundial.



“Cuando estaba en la universidad participaba en un grupo estudiantil con el cual realicé diferentes voluntariados, entre ellos el del Congreso Mundial de la Juventud. Me tocó apoyar en la parte de gobiernos y ahí hice amistad con personal de la YMCA de América Latina y el Caribe”, recordó.



En diciembre del año pasado la asociación civil lo buscó para colaborar en la creación de un escenario sustentable para congreso anual, que este año se llevó a cabo en Haití, bajo el tema de los objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que destacan la erradicación de la pobreza y el cuidado del medio ambiente.



“Se hizo en Haití conforme a los fines que tenía la edición de este año del congreso, teníamos que dejar conocimiento y una derrama económica en el país más pobre de Latinoamérica. Entonces no sólo tenía que hacer un escenario simple, sino que fuera un trabajo integral y poco contaminante y que se acoplara a las condiciones climatológicas de allá”, dijo.



Así, Francisco buscó diferentes apoyos para crear una plataforma a base del ensamblamiento de módulos de cartón doble corrugado, el cual no sólo resultó a bajo costo sino reciclable, pues dejó el material en el país para que fuera donado a los ciudadanos para su uso o comercialización y recibieran un beneficio.



“Con el proyecto quise involucrar a La Salle para abrir las puertas con la YMCA y para adquirir maquinaria que sirva para que las nuevas generaciones estén en contacto con herramientas innovadoras y así fue pues con el apoyo de la universidad conseguimos una cortadora que nos ahorra hasta diez horas de trabajo”, puntualizó.



“El éxito del proyecto y que garantizó su trascendencia fue que el diseño fuera tan simple que las personas de allá pudieran utilizarlo nuevamente a su conveniencia”.



“Además de que cuando ya no tuviera una vida útil para los fines que fue creado, se donara a las personas para que lo vendieran y que tuvieran un ingreso extra, porque aquí puede decirse que el cartón es un material barato, pero allá no lo es, entonces también se podrá ayudar.”



Tras la satisfacción que obtuvo con su trabajo, ahora como maestro lasallista, pretende compartir no sólo sus conocimientos y su modo de vida, sino impulsar a los jóvenes a crear proyectos que ayuden a los que más lo necesitan.