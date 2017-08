Transmite sentimientos con la música

Con más de veinte años en el medio musical la leonesa Berenice León presenta su nuevo material “Sentimientos de Mujer Hechos Canción”, obra con la que intenta poner un alto a la violencia contra la mujer.



“La obra la produje en un momento dado porque es mi historia, yo viví la violencia desde niña y al casarme, después me di cuenta que como parte de esto también iban mis hijos. Cuando me di cuenta que tenía que caminar y decidir qué era lo que no quería, fue cuando me lo propuse y comencé este viaje”, compartió.



Con un té, un mariachi, bailarines contemporáneos y música en vivo, cuenta cada capítulo que escribió sobre su vida.



Comparte cómo la mujer se va dejando someter y cómo al final del túnel se hunde completamente y voltea y se da cuenta de que hay muchas cosas por hacer y en ese vuelo es donde transmite que, si no hacen nada por sí mismas, nadie lo hará.



“Desde niña descubrí que amaba la música, crecí con ella y a la edad de los 13 años mis papás atravesaron por un momento económico difícil por lo que entré a un grupo musical por mucho tiempo, posteriormente me puse a componer porque los látigos de la vida me hicieron hacerlo y las canciones que interpreto en la obra, nacieron hace veinte años”.



Lo que la motiva a seguir adelante y seguir con su carrera musical, sin duda es estar con sus hijos, trabajar con ellos, ya que también son músicos y la han acompañado siempre.



“Siempre he sido una luchadora nata y voy por lo que yo quiero”.



Su hijo Andrés Ontiveros, director musical dijo estar contento de poder participar con su mamá.



“Participar en una obra musical sobre la violencia contra las mujeres me enorgullece mucho, yo lo viví con mi mamá y creo que es por eso que estoy aquí, con mucha fuerza y los músicos son muy sentimentales, lo único que quiero aportar es que vayan a la obra y se abran, ya que va a ser muy pasional”.



La obra se presentará el 23 de agosto en dos funciones, 7:30 y 9:30 de la noche en el Teatro María Grever.