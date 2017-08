Aseguran Alcaldes que nuevo Comandante militar se comprometió con la seguridad

No dejar de cooperar con los recursos económicos para avanzar en el proyecto del Cuartel que albergará a los integrantes de la Brigada que se construye en las instalaciones de la XII Región Militar en Irapuato fue una de las peticiones de Juan Manuel Díaz Organitos, el nuevo comandante de la XVI Zona Militar que se reunió este 11 de agosto en las instalaciones de la XII Región en Irapuato, con los 46 alcaldes de Guanajuato y el Gobernador, Miguel Márquez Márquez.

Así lo señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien acudió a la reunión donde, aseguró, la intención era presentar a todos los alcaldes con el nuevo comandante de manera oficial.

“Nos reunimos hoy prácticamente los 46 alcaldes con el Gobernador para la presentación del General de la XVI Zona, básicamente eso, la verdad es más que nada una presentación oficial”, indicó.

Ortiz Gutiérrez señaló que en la reunión surgieron temas de 'interés general' para los Presidentes Municipales de todos los municipios de la entidad, la participación del Ejército Mexicano en los operativos, en coordinación con las corporaciones locales y estatales.

Sobre el comandante Juan Manuel Díaz Organitos, el alcalde de Irapuato señaló que le pondrá 'su estilo personal' al trabajo por parte de los elementos castrenses.

“El compromiso es seguir colaborando con la seguridad”, indicó.

Al venir Díaz Organitos de un trabajo previo en Torreón, Ortiz Gutiérrez fue cuestionado sobre los objetivos del comandante, sobre todo al ser un contexto similar al del Corredor Industrial.

“Los mandos toman sus decisiones, no sé en qué se basen, pero no nos ha comentado nada, se tocó el tema de la Brigada, y nada más pedirnos que no dejemos de hacer nuestras aportaciones, pero no hubo mayor petición”, finalizó.

El cuartel tendrá una capacidad para una brigada de 3 mil 200 policías, contemplándose una inversión cercana a los 300 millones de pesos, de los cuales ya se aportaron 75 millones, a un fideicomiso para el inicio de la construcción del cuartel, que se tiene contemplado esté listo para inicios de 2018.