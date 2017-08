Blindan destino paradisíaco de México tras captura de criminal

La captura de Leticia Rodríguez Lara, alias "Doña Lety" o "La 40", supuesta líder del Cártel de Cancún, así como el surgimiento ayer de un nuevo grupo de autodefensas en Playa del Carmen, originaron la movilización de fuerzas federales en Quintana Roo.



Más de 600 efectivos militares y de la Policía federal (PF) fueron desplegados a Cancún, Playa del Carmen y Chetumal para realizar patrullajes de seguridad e instalar puestos de control vehicular ante un eventual repunte de violencia por esos hechos, informaron fuentes castrenses.



El pasado miércoles, "Doña Lety" fue detenida, junto con un sujeto identificado como ex ministerial de la Fiscalía de Quintana Roo, por elementos de la PF y de la Secretaría de Marina en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 217+600.



La mujer trabajó como policía federal y ha sido señalada como lideresa y fundadora del Cártel de Cancún, que presuntamente está ligado al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con autoridades.



Asimismo, se le atribuyen diversos hechos violentos derivados de la disputa por el narcomenudeo en la entidad.



De acuerdo con las investigaciones policiacas, el grupo delictivo de Rodríguez Lara está conformado por sicarios desertores de las organizaciones de Los Zetas y del Cártel del Golfo.



Sus operaciones, según consta, están basadas en el cobro de piso en negocios como bares y restaurantes, ubicados en Cancún y Playa del Carmen, principalmente.



Además, controla la compra y venta de droga, principal razón por la que fundó el Cártel de Cancún, según las autoridades federales.



Inicialmente, como federal, "Doña Lety" se involucró en el tráfico de indocumentados.



Ayer, comerciantes, hoteleros y habitantes del Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) se unieron para conformar un grupo de autodefensas en contra del crimen organizado.



"Las autoridades de los tres niveles de gobierno no hacen nada al respecto para brindarnos seguridad contra la delincuencia, todos los días continúan las ejecuciones, levantones, extorsiones, venta de drogas, cobros de piso en nuestra ciudad playense, no lo permitiremos nunca más", anotó la agrupación en un escrito entregado el 7 de agosto a la PGR.



El grupo de autodefensas dijo tener pruebas de que personal del Ayuntamiento de Solidaridad está controlado por la delincuencia organizada para extorsionar con cobros de piso en la Quinta Avenida por permisos, licencias de funcionamiento, locaciones de información turística.



También en módulos para la venta de servicios turísticos, vendedores ambulantes, taxis, hoteles, restaurantes, discotecas y agencias de viaje.

