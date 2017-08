Emborracha a su hijo ¡de seis años!

Pobladores de Catemaco, en Veracruz, denunciaron que un hombre emborrachaba diario a su hijo de seis años para no darle de comer y no cuidarlo.



En un video en redes sociales se aprecia al menor tirado en el piso en estado inconveniente en la comunidad de Sontecomapan.



De acuerdo con las denuncias, el sujeto, identificado como Josúe Valentín, fue abandonado por su mujer.



Los habitantes ya habían informado del caso a autoridades locales y municipales sin obtener respuesta hasta que las imágenes se viralizaron.



Diarios locales reportaron que el DIF municipal se hizo cargo del niño, quien no contaba con acta de nacimiento, y se realizaron distintos exámenes para conocer daños.



En tanto, su padre se encuentra detenido.

