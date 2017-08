Española escogió a México para vivir; acabó muerta

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que los restos hallados el pasado 26 de julio corresponden a Pilar Garrido, la mujer de origen español, desaparecida a principios del mes pasado.



En un comunicado, indicó que tras el análisis se dictaminó que los restos óseos localizados en un paraje de la carretera Soto La Marina/Ciudad Victoria, sí corresponden a la ciudadana española, María Pilar Garrido Santamans.





Agregó que el proceso continúa abierto para esclarecer el homicidio.



"Familiares de la señora Garrido Santamans y representantes del Gobierno español fueron notificados del resultado de los estudios", mencionó



El País, medio de comunicación español, informó desde temprana hora de este viernes que las autoridades tamaulipecas habían comprobado la identidad de la mujer.



Pese a ello, Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad de Tamaulipas, señaló que continuaban los análisis de los restos encontrados.





"Se están esperando los resultados del laboratorio para poder dar alguna información al respecto", dijo en entrevista con Luis Cárdena.





Fuerzas de seguridad tamaulipecas fueron desplegadas en las inmediaciones del municipio Soto la Marina, después de que Pilar Garrido, quien viajaba junto con su marido e hijo, fuera bajada de su automóvil por un sujeto.



El estatus de la búsqueda de la mujer española siempre fue de "persona no localizada" porque jamás se pidió un rescate por ella.

EN CONTEXTO

LA HISTORIA DE PILAR GARRIDO

La familia de Pilar Garrido Santamans, la española de 34 años que se encuentra en calidad de desaparecida desde el 2 de julio en Tamaulipas, sólo tiene un mensaje: “Ayúdanos México”.

Lo anterior lo explica Raquel Garrido, hermana de Pilar y residente en Valencia, en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL. “Mis padres y yo vivimos por la noche, siguiendo el horario mexicano a la espera de que haya novedades. Estamos agotados, pero necesitamos ayuda para encontrar a mi hermana”.

Pilar desapareció tras pasar un día de playa en el balneario de La Pesca, en Tamaulipas. Ese día ella llevaba puesto un vestido negro con azul y junto con su marido y su bebé de menos de un año, volvían en auto a su casa de Ciudad Victoria. A causa de unas obras en la carretera, tomaron una vía secundaria a la altura del municipio Soto la Marina.

Aún era temprano, sobre las 6:00 de la tarde, y no pensaron que se expusieran a ningún peligro. Hasta que se percataron de que otro vehículo los seguía. “Cuando mi cuñado vio que a bordo iban tres hombres con una pistola y que los encañonaban, se detuvo para que no provocaran un accidente o hirieran al bebé”, explica Raquel.

Los desconocidos, “hombres muy, muy jóvenes”, obligaron a la pareja a bajar del automóvil para llevárselo. Fue entonces cuando el marido de Pilar, de nacionalidad hispano-mexicana, les pidió que esperaran un momento, porque en el coche el niño estaba atado a la silla de seguridad. “Entonces nos llevamos a la mujer”, asegura Raquel que respondieron los agresores, forzando a Pilar a subir a su vehículo.

La hermana de la desaparecida defiende a su cuñado de cualquier reproche. “Fue una situación muy rápida. Él intentó defenderla, pero lo amenazaron con matarla. Desde entonces se ha volcado: ha llamado a todas las puertas para impulsar la investigación, y ahora está solo con el niño. Lo están pasando muy mal”, cuenta.

La familia Garrido Santamans hace una llamada a la solidaridad de cualquier posible testigo del suceso y pide que se comunique con el teléfono 088 de la policía federal o que los contacte anónimamente a ellos por las redes sociales.

“Sabemos que en México y en Tamaulipas mucha gente ha sufrido por sucesos como estos. Tienen nuestro cariño, y les pedimos que ahora nos echen una mano a nosotros, que tengan piedad de lo que estamos pasando”, expone la hermana de Pilar.

El caso de la mujer valenciana se difundió ayer en España causando una gran conmoción tras la muerte hace seis meses de María Villar, una ejecutiva española raptada y asesinada en la Ciudad de México.

La familia Garrido Santamans tomó la decisión de publicar el caso por consejo de la policía, luego de más de 15 días de investigación.

“La policía mexicana, tanto la federal como la estatal, se están portando muy bien. Sabemos que están haciendo todo lo humanamente posible, y que están colaborando con la policía española y el ministerio de Exteriores. Nadie quiere que se vuelva a repetir lo de María Villar”, dice Raquel.

Luego de tres años de vivir en Ciudad Victoria, Pilar regularizó su situación migratoria y actualmente es residente mexicana. El lunes próximo estaba previsto que tomara un avión a España para pasar dos meses de vacaciones con los abuelos de su hijo. “Esperemos que aún esté a tiempo de subir a ese avión”, desea Raquel.

La familia también asegura que no han recibido ninguna petición de rescate, y que no viajarán a México a menos que haya noticias de su hermana. Por el momento, la policía asegura no tener ningún indicio de Pilar.

De acuerdo con Luis Alberto Rodríguez, vocero de asuntos de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas, en el caso de Pilar su “estatus jurídico es de persona no localizada, dado que no ha habido petición alguna de rescate ni indicios de que pudiera estar privada de su libertad”.

LA FAMILIA SUFRE

La familia de Pilar Garrido Santamans, la española de 34 años secuestrada el 2 de julio en el estado de Tamaulipas, México, cuando se desplazaba en coche con su marido y su hijo, confía en que el desenlace sea "rápido y positivo", porque desde su desaparición lo han "barajado todo".

Su hermana Raquel dijo a EFE que todos los días contacta con la Policía, tanto mexicana como española, y con su cuñado, por su hubiera alguna novedad sobre la desaparición de Pilar, que lleva viviendo tres años en México y está casada con un mexicano.

Pilar Garrido tenía previsto venir a España la próxima semana para ver a su familia, que reside en el municipio valenciano de Massalavés (este).

"Hemos dejado el vuelo abierto porque hasta el último momento tenemos la esperanza de que la liberen", ha afirmado Raquel, quien agregó que la Policía mexicana le recuerda que, "mientras no haya nada malo que contar, es una buena noticia".

El suceso tuvo lugar en el estado nororiental de Tamaulipas, una de las regiones más violentas del país, cuando Pilar regresaba, junto a su marido y su hijo de un año, a Ciudad Victoria tras pasar unos días en la playa.

Según la versión de Raquel, tras ser interceptados en el coche, unos desconocidos dijeron a su cuñado que les entregara el vehículo y, cuando les pidió que esperaran porque tenía que coger al bebé que estaba en el asiento trasero, los asaltantes se llevaron a Pilar.

Hasta el momento no se han puesto en contacto con la familia ni han pedido un rescate por su hermana.

"No hemos enviado dinero porque mi cuñado tiene una cantidad por si alguien llama", aseguró.

Raquel Garrido ha destacado el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores español y de las policías federal y estatal de México.

La búsqueda de Pilar Garrido se centra especialmente en el lugar donde desapareció, una zona boscosa y selvática, con mucha vegetación, lo que dificulta la investigación.

"El dispositivo es espectacular y muy importante, y la Policía está haciendo todo lo humanamente posible para localizar a mi hermana: me prometieron que volverá a casa", ha manifestado Raquel, quien destacó que se han desplazado hasta el lugar investigadores de otra parte del país.

Aunque el marido de su hermana está implicado desde el primer día en la búsqueda de Pilar, le han recomendado que no salga en los medios de comunicación y sea precavido para no poner en peligro su vida y la de su hijo.

"Lo hemos barajado todo, llevamos tantos días que te lo planteas todo. Podemos especular lo que queramos", ha confesado Raquel, quien ha añadido que el contacto con su hermana, hasta su desaparición, era "continuo".

Ha descrito a su hermana Pilar como una mujer "inteligente, abierta, habladora, fuerte y que se adapta a todas las situaciones. Si la tienen secuestrada, podrá adaptarse y, si puede hacer alguna señal de socorro, la hará".