Se van Senadores mexicanos a Washington... a trabajar

Una comisión de senadores viajará a Washington la próxima semana para acompañar al Ejecutivo federal en la primera ronda de negociaciones de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



La perredista Dolores Padierna informó que la Junta de Coordinación Política del Senado designó a una delegación de siete legisladores que estará en la capital de Estados Unidos el 15, 16 y 17 de agosto.



No obstante, aseguró, la comisión únicamente podrá participar en el acto inaugural de la ronda de negociaciones; posteriormente, precisó, desahogará reuniones con funcionarios, empresarios y legisladores estadounidenses.



Entre los integrantes de la delegación mexicana se encuentran los priistas Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte, y Ascención Orihuela, presidente de la Comisión de Fomento Económico.



También viajarán el pevemista Gerardo Flores, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, así como el panista Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y la propia Padierna, secretaria de esta comisión.



La coordinadora de la bancada del PRD indicó que la decisión de conformar una delegación de acompañamiento surgió del acuerdo con el Ejecutivo en el sentido de que el Senado debía participar activamente en la modernización del TLCAN.



"La reunión es entre Ejecutivos, pero hemos considerado que el Senado no puede estar recibiendo un documento tan complejo e importante, de alto impacto para nuestro País, y que se le dé un tratamiento de una ley cualquiera", expuso en entrevista con REFORMA.



"Tenemos que ir acompañando durante toda la negociación al Ejecutivo y vigilar que lo que se esté acordando sea acorde con los intereses nacionales, que no beneficie sólo a un sector sino a todo el País, que no tomen acuerdos en contra de la economía mexicana".



Padierna añadió que el propio Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en su visita al Senado de esta semana, pidió a los legisladores enviar a EU una delegación para empujar temas que no están siendo considerados en las mesas de negociación del TLC.



"(Nos dijo) que nosotros, a diferencia de ellos, podríamos poner en la mesa temas que ellos tal vez no pudieran agendar; para nosotros es vital el tema de los salarios, de los trabajadores, de los migrantes, temas que vemos que en la agenda de ellos no están, y él dijo 'pónganlos ustedes en la agenda y ayuden en la negociación'", compartió.



La visita de la delegación de senadores contempla una reunión con el Secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y con el senador republicano Bernie Sanders.

