¡Oh, no!, los dulces que consumes tienen plomo

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública revela que 20 caramelos, algunos de ellos con muchas ventas, tienen altas concentraciones de plomo.

Ésto afecta la salud y el neurodesarrollo de los niños, señala el estudio.

Marcela Tamayo Ortiz, doctora en epidemiología ambiental y ocupaciones adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto, indicó que tras años de trabajo, los resultados fueron publicados en 2016 en la revista Environmental Research.

El artículo "Lead in candy consumed and blood levels of children living in Mexico City" señala que los dulces que tienen plomo son la Rockaleta Diablo con 0.70 partes por millón (ppm), Tiramindo con .37 ppm, Ricaleta Chamoy con 0.19 ppm, Tutsi Pop con 0.13 ppm e Indy Marimbas con 0.22 ppm.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos establece como máximo un 0.1 ppm.

"Estados Unidos tiene un sistema de monitoreo de niveles de plomo en sangre muy bueno, entonces, muchos estados de ese país comenzaron a detectar a niños con niveles de plomo alto, cuestionándose la procedencia del plomo: las investigaciones vieron que provenían de dulces hechos en México”, indicó la especialista.





LOS EFECTOS



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, una vez dentro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta el cerebro, el hígado, los riñones y se deposita en los huesos y dientes.

La especialista señaló que, si bien los efectos del plomo en la salud son irreversibles, una alimentación sana podría aminorar su absorción y el riesgo de desarrollar enfermedades renales y motoras durante el desarrollo y la etapa adulta. (Con información de Notimex)