Crisis en Seguridad

Llegada de nuevos mandos

De un día para otro, dos jefes llegaron a Celaya para afrontar la crisis de seguridad que se extiende a lo largo y ancho del Municipiol.

Los dos mandos fueron enviados de emergencia por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca y apenas reconocen al alcalde, Ramón Lemus quien de plano no sabe explicar que estrategia siguió para delegarles la seguridad de los celayenses.

El asesinato del ex director de la Policía, J. Santos Juárez, reflejó la vulneralidad del Municipio ante los grupos criminales que azotan esta parte de la entidad. Lemus solo atendió indicaciones del Gobierno del Estado en un intento por poner paz en la ciudad.

El día de su presentación, Juan José González, en la Secretaría de Seguridad y Jaime Rosales, en la dirección de la Policía dejaron en claro que son de pocas palabras.A Rosales no le gustan las preguntas ni de regidores ni de periodistas. Su asistente aprovechó una breve entrevista para fotografiar a los reporteros y una vez terminado su trabajo, a una señal, acabó el encuentro.

Todavía hoy nada se ha dicho de la razón por la que 19 policías fueron despedidos. El procurador Carlos Zamarripa dijo que algunos están bajo investigación por el asesinato del director. Pero ¿los demás?

Tampoco queda claro por qué se fue tan repentinamente el ex secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez. El Alcalde dijo que fue por acuerdo, pero no dijo de quién. La lógica apunta que por sus escasos resultados en la materia, pero como en Celaya todo se quiere esconder, lo que provocan es más suspicacia.

Otra vez en la oscuridad

Una más, aunque ya no es novedad que Ramón Lemus y los regidores deciden en lo oscurito, no nos acostumbramos a que los asuntos de interés público se traten en las catacumbas.

La reunión de pre Cabildo, como ellos le llaman, el jueves por la tarde, y la cual está fuera de la ley, sirvió para que los miembros del Ayuntamiento aprobaran a los nuevos funcionarios de seguridad.

Ahí prohibieron a los regidores informar el nombre del nuevo secretario, pues apenas horas antes habían informado la renuncia de César Vázquez.

Pero parece que no todos le hacen caso al alcalde Ramón Lemus. De Presidencia alguien filtró a los medios la información, y la tarde de ese mismo día ya muchos sabían quién relevaría a Vázquez.







Desplante en escena

Ni hablar, el perfomance de más de 15 minutos que los jóvenes bailarines invitados por el Instituto de la Juventud Guanajuatense presentaron para inaugurar la décima edición del Premio Estatal de la Juventud, no tuvo al gobernador Miguel Márquez Márquez como espectador. El Primer Mandatario no llegó al evento organizado por Jorge Romero, titular de Guanajoven, y también suspirante para las elecciones de 2018.

Desde el pasado fin de semana, cuando Jorge Romero celebró su cumpleaños número 31 en Irapuato, hubo una ruptura. Y es que Romero pidió “al delfín” de Márquez y ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, que fuera a la comilona y le levantara la mano, en señal de su respaldo, pero no fue así. Sinhúe ni se paró por ahí. Jorge Romero, yerno de Jorge Estrada Palero, lo vio como un desplante.

Y es que Jorge Romero siempre estuvo del lado de quien se ha convertido en uno de los contrincantes públicos más visibles de Sinhue, el senador panista Fernando Torres Graciano; ahora, Romero se quiere brincar al otro lado de Acción Nacional. Pero no será tan fácil con los panistas locales del lado de Diego.

Es que los bandos panistas ya se empezaron a notar, cuentan que en las elecciones internas de los panistas, para elegir al candidato a Gobernador competiría Diego Sinhué contra Fernando Torres Graciano y con Villarreal, que también quiere el mismo cargo, de Gobernador.

La cara de molestia de Romero durante la entreda del Premio Estatal de la Juventud, que se llevó a cabo en Irapuato, era evidente, además de la apatía del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien ya se 'tomo la foto' con Rodríguez Vallejo y sin pelos en la lengua, dijo que va con él. Además de que busca la reelección, eso también ya lo ha dicho.

El yerno del ex alcalde, Jorge Romero está quemando todas sus cartas muy al principio, y es que dicen los jóvenes que en la comilona que llevó a cabo para su cumpleaños, condicionó a varios de los jóvenes que apoya con recursos Guanajoven para que fueran a su festejo.

Seguridad en Salamanca

En redes sociales de Salamanca circula una imágen en la que aparece la carátula de la película mexicana titulada “El Infierno”. El personaje del “cochiloco” fue sustituido por el del alcalde Antonio Arredondo, y con otras letras se lee: “Bienvenidos a Salamanca”; huachicol, homicidios, robos, asaltos, balaceras... Dicen los usuarios de redes, que en la Ciudad “No hay Ley”.

Sin embargo, al lado de la Central de Autobúses de Salamanca, hay un campamento permanente con elementos de Gendarmería, con por lo menos unos 500 elementos, y en un Hotel de la Salida a Celaya hay otro campamento, donde incluso se ve el camión táctico de la Policía Federal, pero en las calles no se les ve. ¿Dónde están?.

Temas generales

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, confió a los periodistas que durante la reunión de los 46 presidentes municipales de Guanajuato con el nuevo comandante de la XVI Zona Militar, Manuel Díaz Organitos, hablaron de seguridad pero también de las elecciones de 2018.

Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó algunos de los 'candados' con los que deberán lidiar los suspirantes y aspirantes durante la temporada electoral, al igual que los funcionarios. Ortiz Gutiérrez destacó que en lugares como Coahuila y Torreón incluso habrá unos días durante los cuales las autoridades deben "ausentarse" debido a las determinaciones del INE.

Los aspirantes a la reelección, como Ricardo, no quieren (obviamente) tener las manos atadas, sobre todo cuando en fotos, en declaraciones, ya han dado su apoyo incondicional a Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, aspirante a la gubernatura de Guanajuato por el PAN. Y es que aunque los alcaldes han asegurado que cuidarán los recursos públicos y, por nada del mundo, van a usarlos para apoyar a ningún candidato, ya se han dado muestras de que no es así. Basta recordar la 'intervención' con encuestas que se realizó en Celaya para el todavía Secretario de Desarrollo Social y Humano, que luego se vio obligado a renunciar para no ensuciar al Gobierno.

Incluso, lo dijo Ortiz Gutiérrez, ya están pensando en ampararse, en su caso, y muchos, no detalló quiénes, ya interpusieron amparos para poder protegerse de estas prohibiciones del INE.

Medina, Medina,

Medina, rra, rra, rra

Ni como tumbar a Carlos Medina de la punta de las encuestas para la gubernatura de Guanajuato, la presidencia de León y hasta la delegación de Duarte.

El actual síndico de León además de ser una piedrota en el zapato del alcalde Héctor López Santillana, mantiene altos sus bonos gracias a que hace 25 años gobernó Guanajuato con honestidad y orden.

En el sexenio de Medina los mayores escándalos fueron la distribución de “estampitas” con su imagen y la construcción de una pequeña pista para aterrizar junto a su casa en el helicóptero del Estado.

Los “resbalones” de Medina a la luz del día no pintan frente a los despropósitos de los actuales gobernantes. El primer círculo de funcionarios del gober Miguel Márquez está volcado a apoyar a Diego Sinhué. El miércoles, uno de ellos pidió a empresarios de un nuevo hotel de Silao que invitaran al precandidato a la inauguración. Los alcaldes de Guanajuato también reciben llamadas para incluir a Diego en sus informes que realizan en septiembre.

Nada menos ayer en Salamanca, por orden precisa del “alto mando”, diputados locales panistas temerosos de quedar fuera de nómina el próximo año, ofrecieron un desayuno a Diego Sinhué en el restaurante del hotel Aliana, el mejor de Salamanca. Con palabras y palmaditas, cada uno cumplió el besamanos y juró amor eterno a la causa.

Aparentemente la mayoría de los funcionarios blanquiazules apoya a Diego pero las encuestas no reflejan la misma intención de voto. Carlos Medina sin campaña, sin regalar cuartos, pisos, techos, pintura, despensas, útiles escolares, mochilas, uniformes ni tabletas; sin usar el helicóptero asignado a Seguridad o los recursos de los guanajuatenses, siempre aparece en primer lugar de la lista.

Pero a Carlos no le interesa la gubernatura ni la alcaldía así que Márquez y Cía. enfocan las balas a tumbar a otros aspirantes que están muy por arriba de Sinhué en el tablero político.

A propósito del candidato oficial, se les descontarán dos días de salario a los burócratas que participaron, por voluntad propia u órdenes superiores, en la frustrada “intervención” de Celaya. El Estado arma una estrategia para defenderse de las denuncias del PRI, Verde Ecologista y Morena.

De esta manera cuando los promotores de Diego sean llamados a cuentas por el Jurídico del Instituto Electoral, José Ricardo Aguilar Torres, tendrán la coartada. Casualmente los casi 200 servidores públicos presentarán permisos para ausentarse del trabajo sin goce de sueldo, los días 27 y 28 de julio.

Por cierto en la lista de burócratas enviados a Celaya se agregan más nombres de leoneses: Carlos Delgado, Ramón Hernández, Rodrigo Guerrero, Oscar González, Toño Navarro y Jesús Acevedo. Todos seguramente con permiso del alcalde López Santillana, siempre disciplinado.