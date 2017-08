Se cuela video erótico en noticiero

Durante una transmisiñon de la BBC en -inglaterra, donde la conductora Sophie Raworth daba una noticia sobre la victoria de la escuedra británica de cricket sobre Sudáfrica, en la parte posterior del estudio, en otra de las pantallas se dejó ver un video "picoso", donde se observa a una mujer quitándose la ropa.

La presentadora estaba al aire y desgraciadamente ya nada se pudo hacer para corregir la emisión, que usuarios de internet ya están viralizando.

"Estoy sorprendido de que la BBC no tiene filtros de Internet para detener a su personal haciendo este tipo de cosas", comentó Andrew Allison, vocero de The Freedom Association, quien no podía creer lo sucedido en la emisión televisiva. A través de las redes socials, otros usuarios también mostraron inconformidad.