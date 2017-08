¿Qué error encuentras en esta foto de Rihanna que levantó polémica?

Gran revuelo causó la cantante Rihanna y no precisamente por su sugerente vestimenta para el Crop Over Festival de su natal Barbados.



Sino por un error que cometió ella o su equipo en una foto que presumió en las redes sociales.



Los fanáticos de Rihanna observaron bien a la cantante y descubrieron que algo no cuadraba.



LA FOTO:

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 1:44 PDT

¿Ya descubriste en dónde está el error?

Sino te dejamos la foto con un acercamiento y el error marcado.

Si aún no lo descubriste, se trata de una uña extra que dejaron en su dedo, y todo apunta a que es un error de edición de su equipo. ¿O la cantante se puso una uña de más?