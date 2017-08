Bueno es hablar de piedras

Las piedras, compañeras eternas del hombre sobre la faz de la tierra suelen identificarse como sustancias minerales de elevada consistencia sólida delante del muy mudable y circundante asedio de los elementos naturales. Si bien, las piedras, antes fueron los recursos con los que se edificaron dioses, escritos, construcciones o armas, el hombre, pensándolas insensibles (léase a Rafael Alberti: “De piedra los que no gritan. De piedra los que no ríen. De piedra, los que no cantan.”), se puso a buscar ventajas en lo dúctil y maleable de otros elementos, dejando atrás periodos como el paleolítico, mesolítico y neolítico que, como alguien bien comentara, esos tiempos no terminaron porque ya no hubiera piedras sino por el avance técnico que los antepasados alcanzaron. Bueno es anotar otra referencia literariamente hermosa, como la de Alberti, entre hombres y piedras, que fue creada por Juan Rulfo en el momento de morir Pedro Páramo: “Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo el intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras”.

Lejos ya de todo respeto a la función natural de los materiales pétreos, las personas ahora cortan, horadan y minan superficies y entrañas del planeta sin misericordia alguna. Van con pico y pala, retroexcavadora, perforadora, dinamita y hasta explosivos nucleares lastimando laderas, montañas y fondos marinos. Todo, con la absurda idea de hacer uso del recurso natural y bajo el supuesto de que todo seguirá permaneciendo estático. Pero nuestro astro vive, se mueve y aún entre la modernidad urbana, tarde o temprano, provocará situaciones no deseadas, Se anotan como ejemplos cercanos el socavón del famoso Paso Express de la carretera México-Cuernavaca, el cuarto cinturón vial de esta ciudad o el tramo Jala- Las Varas que va hacia Puerto Vallarta . Y el detalle tiene una lógica elemental: al cortar las pendientes orográficas naturales se atacan ángulos de reposo, protección de flora, desvío de corrientes usuales de deslave, dejando, a fin de cuentas sólo condiciones con equilibrios metaestables.

Dice una reseña de Rodolfo Naró recientemente aparecida en internet ¿Acaso alguien sabe cómo piensan las piedras? Y expone: -La única certeza que tenemos es que nuestra última morada será un montón de piedras. En el camino de la vida tropezamos con muchas y ojalá aprendiéramos de ellas, como escribió el poeta venezolano Eugenio Montejo: “Alguna vez escribiré con piedras, /midiendo cada una de mis frases / por su peso, volumen, movimiento. / Estoy cansado de palabras”-.