Disparan contra dos policías municipales

En la madrugada, cuatro hombres dispararon armas de fuego, atacaron a 2 policías municipales en el sector centro de Salamanca; la patrulla en la que viajaban acabó con al menos 30 orificios de bala, pero no hubo ningún fallecido.



Los hechos sucedieron aproximadamente a las 02:10 de la madrugada del viernes cerca de la esquina formada por Tomasa Estévez e Insurgentes.



Autoridades municipales indican que dos policías realizaban su recorrido rutinario de vigilancia en el sector centro y se desplazaban en la patrulla número 957, cuando observaron que una camioneta circulaba sin luces.



Ante la sospecha de que la camioneta fuera robada, los policías municipales le pidieron al chofer que se detuviera.



La camioneta se detuvo y el chofer explicó que iba a descargar cajas de producto y que estaba por estacionarse.



Los patrulleros supieron que la camioneta no cuenta con reporte de robo y aparentemente no había ninguna irregularidad.



Apenas estaban subiendo a su patrulla cuando vieron que un automóvil oscuro, se acercó.



Dentro del auto, viajaban cuatro hombres que bajaron del automóvil y dispararon en contra de los elementos policiacos.



Los policías lograron correr disparando sus armas de encargo y se metieron a una vivienda que estaba abierta.



Los agresores huyeron con rumbo a la calle Faja de Oro y de ahí, con dirección hacia Celaya.



Por la agresión, los oficiales de la Policía Municipal, resultaron ilesos, pero la unidad policiaca acabó con 30 orificios por proyectil de arma de fuego de diferentes calibres.



Finalmente, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, levantaron del suelo, al menos 50 casquillos de bala.