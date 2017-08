Identifican a ejecutado en Barrón

Era salmantino el hombre ejecutado a inicios de semana y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un campo de cultivo en la comunidad de Barrón, en Salamanca.



La tarde del pasado 8 de agosto, en un terreno de la comunidad de Barrón, dentro de una parcela donde existe un cultivo de maíz, un agricultor que trabajaba con su tractor, encontró el cuerpo de un hombre.



El cadáver, que presentó orificios de bala en el pecho y estomágo, no fue identificado en ese momento.



Las autoridades del Ministerio Público encontraron en el lugar una cartera que no tenía identificaciones de la víctima así como una pipa de las que usan los adictos para quemar drogas.



La Subprocuraduría de Justicia del Estado, dio a conocer que el cuerpo fue identificado y la víctima respondía en vida al nombre de Iván Lona Acosta, de 44 años, con domicilio identificado en el municipio de Salamanca.



Familiares de la víctima dijeron a las autoridades del Ministerio Público que el fallecido no trabajaba y además se drogaba.



Los familiares dijeron que el ahora fallecido, acostumbraba ausentarse de la casa por varios días, y desconocen a qué se dedicaba o qué hizo antes de morir.



La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios da seguimiento al caso para esclarecerlo.