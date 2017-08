Chicharito domina la pelota... en la cancha amorosa

Tres días después de confirmar su relación con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández a través de una fotografía que los retrataba muy acaramelados, Andrea Duro ha regresado a Instagram para compartir una nueva imagen, esta vez en solitario, tomada durante su "noche de chicas" con una amiga.

A pesar de que en esta ocasión no tenía nada que ver con él, la publicación no tardó en llamar la atención del mexicano, que hizo saltar las alarmas en torno a su romance con la actriz precisamente al dejarle comentarios en sus redes sociales y que de nuevo no pudo evitar resistirse a hacerle llegar un piropo a su novia a través de ese mismo medio.

Una vez más, el delantero confió en los emojis -una de sus formas de comunicación favoritas- para expresar lo embelesado que lo tiene la belleza de la joven utilizando una caritas con dos corazones por ojos y otra con la boca abierta.

El hecho de que la pareja no oculte ya su relación, puede interpretarse como una señal de que el deportista ha vuelto a encontrar la estabilidad en el terreno amoroso.

El supuesto romance entre el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández y la actriz española Andrea Duro está en vías de convertirse en un amor confirmado luego de que ambos compartieran imágenes en redes.

Desde hace unas semanas se había vinculado al jugador con la actriz, quien inició su carrera a los 15 años de edad en la serie televisiva "Cuestión de sexo".



Andrea Duro nació el 14 de octubre de 1991 en Madrid. Su gran salto a la fama se dio gracias al papel de Yoli en la serie "Física o química", en la que participó entre 2008 y 2011.

La alusión del título de la serie al nombre de un álbum de Joaquín Sabina se tradujo en una admiración de Andrea hacia el cantautor madrileño. En su cuenta de Instagram suele postear frases de canciones de Sabina con el comentario: "¡Cuánta razón!"

También ha desarrollado su carrera en el cine, en películas como "Perdona si te llamo amor", "Tres metros sobre el cielo" y "Al final todos mueren".

Fue la modelo en el video del grupo Maldita Nerea para el tema "Perdona si te llamo amor".



Duro mantuvo una relación amorosa entre 2011 y 2014 con el actor Joel Bosqued.

Se reconoce además como una activista en la lucha por los derechos de las mujeres. El pasado 8 de marzo se unió a la movilización que exigía al gobierno español 25 medidas, entre ellas que la violencia machista fuese tratada como "un asunto de estado".