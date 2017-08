Nueva derrota para León femenil

Regalar los primeros 45 minutos en un partido de futbol es una sentencia y una situación que en lo que resta de torneo en la Liga MX Femenil, León ya no puede permitirse, pues corre el riesgo de seguir en el sótano de la general.

Con un marcador de 3-1, ante Atlas, el conjunto esmeralda sumó su tercera derrota consecutiva en lo que va del Apertura 2017, y a falta de que se juegue el resto de la jornada 3, podría ocupar en solitario el último lugar del Grupo 2.

De inicio, y pese al apoyo de los 8 mil aficionados que asistieron, el duelo fue complicado para las dirigidas por Guadalupe Mota, pues a diferencia del disputado ante Santos y Monterrey, no tenían la posesión del balón ni eran superiores en el desarrollo.

Este detalle quedó de manifiesto al minuto 14, cuando por conducto de Nohely Enríquez y luego del error de la portera esmeralda Ana Zavala, Atlas fue el equipo encargado de inaugurar el tanteador.

En un centro al área por banda derecha, Enríquez remató con mucha facilidad dentro del área, Zavala dudó en salir y esos segundos permitieron a la jugadora rojinegra marcar el primer gol.

Al 22’, Paola Brizuela aumentó la ventaja para el cuadro rival con un estupendo disparo de larga distancia que se anidó en la red.

Todo se complicó más en el complemento. Al minuto 46, Francia González marcó un dudoso penal de la leonesa Michell Guerrero sobre Alicia Cervantes, pero la delantera jalisciense voló su disparo.

Con este respiro el funcionamiento de León mejoró, comenzaron a acercarse con peligro al arco de Ruth Arana y al minuto 57 el esfuerzo tuvo su fruto, pues con un disparo de larga distancia, Michelle Vargas anotó un golazo y puso el 2-1 en el marcador.

Poco después, Marisol Luna tuvo la igualada en sus pies con un penal, pero terminó por mandar su disparo a las manos de la portera rival; Atlas, por el contrario, no falló en su última oportunidad clara de gol y en la que por conducto de Cervantes, puso el 3-1 final en el tanteador.

Además de la tercera derrota consecutiva, León tendrá que lidiar además con la lesión de Brenda Díaz, quien dejó las instalaciones del estadio en ambulancia y antes de que el duelo finalizara.