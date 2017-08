Se le viene la noche al Atlas: primero Rafa y ahora un lesionado

Se encienden las alarmas para el Atlas y no descartan incorporar a un refuerzo más.

José Guadalupe Cruz, técnico de los Zorros, se mostró preocupado luego de la derrota ante América en la cancha del Estadio Jalisco, debido a que podría perder a uno de sus mejores hombres: Clifford Aboagye.



Además, el Atlas ya no cuenta con el capitán Rafael Márquez, quien atraviesa por una problemática legal.

"No sólo me preocupa lo de Rafa, también está lo de Clifford, analizaremos si contratamos a alguien más", declaró el Profe, abriendo la puerta a un posible refuerzo.

El primer pronóstico médico en el caso de Clifford apunta una lesión de menisco.



Tras el juego la directiva de Atlas ordenó que se le aplicaran los exámenes correspondientes para determinar, la gravedad de la lesión. El tiempo que estaría ausente queda supeditado a la primera resolución médica, pero se estima que estaría fuera de las canchas de tres semanas a tres meses.

Clifford, quien salió cargado del Jalisco por dos compañeros, se resintió en diversas ocasiones durante el encuentro, donde inclusive recibió ayuda para reincorporarse en el primer tiempo, antes de abandonar el partido al 86'.

La posible baja del africano, pegaría fuerte en el esquema del Profe Cruz ya que en él tiene su base de equilibrio, pues es una válvula de escape para sus compañeros.