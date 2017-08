Serán atrapados por 'Carmen'

Luego de semanas de preparación, esta noche se levantará el telón del Teatro del Bicentenario para presentar “Carmen”, la nueva producción operística del recinto leonés.



“Carmen” es una de las tres óperas más aclamadas por el público en la historia y de las más representadas a nivel mundial.



Situado en Sevilla el libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, cuenta la historia de la gitana Carmen, quien con sus encantos seduce al brigadier Don José quien la rechaza, entonces la bella y liberal joven vuelca su amor en el torero Escamillo, lo cual desatará la pasión y furia del soldado contra Carmen.



Considerada en la actualidad como una de las más codiciadas intérpretes del papel de “Carmen”, la mezzosoprano italiana Alessandra Volpe se presentará por primera vez en México para protagonizar la producción leonesa.



“Me gusta mucho el papel, creo que es para mi capacidad vocal, interpretarla para mí es muy emocionante lo cual intento transmitir al público. Actoralmente es un papel muy variado porque pasamos de un momento en el que Carmen juega mucho con su sensualidad y la seducción, hasta momentos dramáticos, avanza gradualmente hasta un gran drama”, comentó la artista para am.



“Esta producción me agrada mucho porque la escenografía me transmite más emociones, me envuelve por completo en la historia”, añadió.



Volpe estará acompañada en escena por el tenor mexicano José Manuel Chú, quien dará vida a Don José y el barítono Armando Piña como Escamillo.



La dirección escénica corre a cargo de Mauricio García, quien compartió que la puesta en escena ofrecerá a la audiencia una experiencia total en la que el público pueda involucrarse en la historia.



“Todo lo que hacemos está relacionado al encuentro imposible entre el hombre y la mujer, el deseo y cómo eso los rompe. Los elementos que entran en juego reflejan un ritual en el que pasarán cosas intensas”, dijo.



“Es una producción que le apuesta a la pasión humana, en la que destacan los colores monocromáticos. El reto principal es que la gente se sienta muy identificada y que se relacione con los personajes, para bien o para mal”.



García Lozano ha dirigido más de cincuenta puestas en escena, además fue director de la Compañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Ópera.



Comentó que “Carmen” es título que exige de la audiencia un involucramiento mayor para poder gozar la historia pero que los leoneses están listos para ello.



“Me parece que el paso lógico, luego de siete años de hacer todas las obras extraordinariamente bien; el Teatro del Bicentenario sabe que el público está listísimo para ver ‘Carmen’”.



La parte musical será guiada por la batuta de José Areán, quien ha dirigido a grandes intérpretes de talla internacional, lo que lo ha llevado a ser calificado como uno de los directores de mayor prestigio en nuestro País.



En esta ocasión se suman a los músicos del Coro y Orquesta del Teatro del Bicentenario los niños cantores del Coro del Valle de Señora.



“Los chicos tienen entusiasmo, todas los conocimientos musicales y la dicción en francés la tienen muy dominada, estoy contento de su manera de trabajar”, dijo.



“La obra tiene una fuerza impresionante que nos sigue atrayendo, a más de cien años. Es una obra genial, que tiene notas memorables. Es una obra revolucionaria que en su orquestación y en su manera de acercarse al gran drama no tiene ninguna cortapisa y que está llena de fuerza expresiva que en su momento no se había visto”.



Destacó que la historia plantea un panorama en el que la protagonista lucha por su libertad de mujer, lo cual aún buscan las mujeres en la actualidad.