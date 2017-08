El litigio por la presa Zapotillo inconclusa y sin agua

Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del Río Verde, en Los Altos de Jalisco. Es la imagen de una represa que nunca ha tenido agua.

En 2005 se anunció la construcción de la presa El Zapotillo, impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con apoyo de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato; tendría una cortina de 80 metros, se construiría en tierras de Jalisco y llevaría agua del Río Verde hacia León, Guanajuato.

En 2008 el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la cortina no mediría 80, sino 105 metros. Con esa altura el embalse ocuparía más de 4 mil 800 hectáreas y sería necesario inundar tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Entonces se gestó una de las luchas más peculiares de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes de los tres poblados milenarios.

Por 12 años éstos se han opuesto a la presa que los expulsaría de sus casas e inundaría miles de hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón. Su patrimonio tangible e intangible.

María Félix siembra en estas tierras chile de árbol, maíz, frijol, calabaza, cebolla, jitomate y cacahuate. Es aquí donde están enterrados sus bisabuelos y crecieron sus cuatro hijos. Ella es integrante del Comité Salvemos Temaca, que con apoyo de una parte de la sociedad jalisciense rechaza el proyecto por los posibles efectos ambientales y la violación a sus derechos humanos.



“A mí me mataría que me mandaran aquí”, reclamó María a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua del estado cuando le mostraron el sitio donde los pobladores serían reubicados si la presa empieza a funcionar.

La historia toca a tres administraciones federales. En 2005 Conagua autorizó el proyecto sin consulta ni información a las comunidades, pese a que así lo estipulan tratados internacionales ratificados por México.

Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones, impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. Su lucha se acentuó cuando la Conagua licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado, de 105 metros de altura. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación definitiva de las comunidades, se presentaron sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.

Las obras se adjudican a un consorcio en el que la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes -de Carlos Hank Rhon- y la otra mitad una empresa española:

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una de las 50 constructoras más grandes del mundo y la que más contratos públicos recibe del gobierno español.

El agua no es segura

La ingeniera ambiental Alessia Kachadourian aseguró que las mediciones para determinar la viabilidad de la obra, sus consecuencias y sus beneficios se desprenden de la NOM 011, una regla obsoleta que “usan para contabilizar metros cúbicos de cuerpos fluviales superficiales, no subterráneos”. La presa, afirmó, no asegura los 119 millones 837 mil metros cúbicos que exige Guanajuato y que prometió el decreto del ex presidente Ernesto Zedillo.

José Gómez Reyna, ingeniero y rector del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, enfatizó: “El modelo de embalses sobre ríos y trasvases de una cuenca a otra es caduco. Es una aberración enviar caudales de una cuenca a otra, es decir, de la Lerma-Santiago a la de Guanajuato, y antes de proceder con tales cambios, como indica la Unesco, aun si fuera técnica e hidráulicamente viable se deben valorar consideraciones sociales y ambientales”.

Arturo Gleason, asesor en captación de agua y saneamiento, va más lejos: “No estamos haciendo gran cosa más que la proposición del Gobierno de lograr obras megafaraónicas, costosas, con una vida útil corta, y no estamos apostando a cambiar a la gente, a fomentar en niños y jóvenes cuidar la poca agua que queda”.

Dan indemnización millonaria

Temacapulín es un pueblo enclavado entre cuatro cerros, conocido por sus aguas termales. En el centro está la iglesia de 257 años y tiene vestigios prehispánicos que se remontan al siglo VI. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) certificó que al menos 70% de su patrimonio tangible es monumento histórico y que frente al proyecto hídrico se pone en riesgo de pérdida.

En medio del conflicto el ex sacerdote Gabriel Espinoza pasó de guía espiritual a vocero del Comité Salvemos Temaca. Decidió abandonar el sacerdocio en 2015, debido a las presiones al interior del Arzobispado por su participación en el comité. De él es la frase “Agua para todos y agua para siempre”.

Para el religioso-activista el problema se sintetiza en los beneficios económicos que deja este tipo de obras: “Les interesa el agua siempre y cuando ellos vayan a adquirir grandes ganancias; Temacapulín ha demostrado que podemos ser autogestivos y defendernos de empresas extranjeras, mexicanas, y de los gobiernos corruptos”.



Los fallos judiciales se sucedieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2013 decretó que la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental y no a la que se licitó.

La sentencia de la Corte detuvo la construcción de la presa y el Gobierno tuvo que indemnizar con 220 millones de pesos a la empresa española por la suspensión de la obra en 2014. Pero ahí no acabó el conflicto. Desde hace tres años la represa está detenida y “pendiente de adaptaciones”, de acuerdo con la Conagua, pero no hay avances ni retrocesos en la construcción. Según las cláusulas del contrato, el Gobierno mexicano seguiría indemnizando a FCC y Grupo Hermes con 19 millones de pesos mensuales.

Se envió una solicitud a la Conagua para saber si ha cambiado el estatus jurídico del tema y si se continúa pagando la indemnización mensual, pero no hubo respuesta.

El Gobierno de Guanajuato y la Conagua siguen peleando una cortina de 105 metros, es decir la inminente inundación de tierras agrícolas, comunidades y vestigios arqueológicos.

Intercede la ONU

La ONU ha intercedido en el conflicto desde 2012 a través del relator de Derecho a la Alimentación, Olivier de Schubert, quien visitó Temacapulín. En su informe documentó denuncias de amenazas.

En 2015 ante la inoperatividad de las obras, el gobierno de Jalisco contrató al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) una evaluación de la producción de la cuenca del Río Verde y las demandas de trasvase, con el fin de desbloquear el conflicto.

La UNOPS cobró 4.6 millones de dólares (90 millones de pesos) al erario jalisciense y abrió la veda a recuperar la idea de una cortina de 105 metros. El pasado 29 de junio presentó su informe final y entre sus cinco opciones de viabilidad sólo una respetaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una cortina a 80 metros de alto.

El gobernador Aristóteles Sandoval se apresuró a tomar partido y eligió la opción cinco, la de una cortina de 105 metros. “Salvar Temacapulín no es técnicamente asequible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdí yo con ustedes”, dijo entonces.

