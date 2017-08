AMLO, la nueva acusación contra Salinas de Gortari y las unas largas de la mafia

El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los de la mafia del poder están muy nerviosos, "se están comiendo sus largas uñas, porque vamos más de diez puntos arriba" en las preferencias para la elección presidencial de 2018.

Durante una gira en Nuevo León, el tabasqueño señaló que hace aproximadamente un mes, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari sostuvo una reunión con empresarios de esa entidad, preocupado, según dijo ahí, por el avance que Morena lleva en las encuestas; "pero yo creo que se equivocó porque vamos más de 10 puntos arriba".



Agregó que uno de los que estuvo presente dio detalles del encuentro, aunque aclaró que no sólo empresarios le pasan información.

"Yo le agradezco mucho a la gente que nos ayuda, pero no sólo los que asisten a la reunión, es el pueblo, choferes, meseros, los chefs, todos simpatizan con Morena porque quieren un cambio".

Cuestionado sobre la eliminación de candados que aprobó el PRI, para permitir que un externo pueda ser su candidato presidencial, López Obrador declaró, no tengo por qué meterme en eso, pero como sea, "les vamos a ganar al PRIAN, ya sea al candidato del PRI o al candidato del nuevo frente encabezado por el PAN, es decir a los candidatos de la mafia en el poder".



Apuntó que todo indica que el candidato del tricolor será José Antonio Meade o Aurelio Nuño, cualquiera de ellos, porque si no es Luis Videgaray, será este el que influya porque es el más cercano al presidente Enrique Peña Nieto, "y al final va a ser Peña el que va a decidir, en eso no me equivoco".



Pero ya luego en el desarrollo de las campañas "van a ver qué pasa con el candidato del "nuevo frente, entre comillas" (el FAD encabezado por el PAN y el PRD), pues lo que no quieren es que haya un cambio verdadero, entonces los vamos a estar siguiendo, dijo el presidente de Morena, durante una Asamblea Informativa, ante unos 300 simpatizantes en el municipio de García.