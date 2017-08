Sorprende PRI: cualquier ciudadano -priista- puede ser candidato presidencial

Por unanimidad, la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) avaló el dictamen en el que se incluye abrir los candados a candidaturas de ciudadanos simpatizantes del tricolor, así como prohibir que un priísta que llegó a un cargo por la vía plurinominal participe en la siguiente elección por la misma vía.



Ante más de 10 mil delegados reunidos en el Palacio de los Deportes, se presentó el dictamen que fue debatido en cinco mesas temáticas hace un par de días.



Los priístas aprobaron, como parte de la mesa de estatutos, quitar el requisito de 10 años de militancia para ser candidato a cargo de elección, así como la apertura a candidaturas, incluyendo la presidencial, de ciudadanos simpatizantes.



El dictamen aprobado y leído en la Asamblea por el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín también crea una comisión y una Secretaría Anticorrupción al interior de la dirigencia nacional.



Asimismo, se aprobó la conformación de gobiernos de coalición a nivel federal y estatal.

Participo como delegado en la asamblea del @PRI_Nacional, bienvenido @EPN; tenemos un partido unido, fuerte e innovador. #TUVozPRImero pic.twitter.com/CpFOkfJfJ5 — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) August 12, 2017





"Se propone un nuevo texto para atribución del líder del PRI para gobiernos de coalición, éste es el partido de la inclusión", indicó.



En torno a candidaturas, se modificaron las normas para candidatos indígenas, es decir 10% de candidaturas será para comunidades indígenas. Así como el 30% para jóvenes.



La senadora Graciela Ortiz presentó el dictamen sobre rendición de cuentas donde se aprobó la conformación de un código de ética y una comisión nacional de ética.



Además los candidatos a cargos públicos deberán presentar declaración patrimonial de conflictos de intereses y declaración fiscal para quienes aspiren a ser candidatos a cargos públicos.



La diputada federal Verónica Martínez presentó la declaración de principios donde dijo "Nos declaramos listos para ganar".



El ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también presentó los resultados del dictamen sobre la mesa de visión de futuro y el senador José Francisco Yunes Zorrilla presentó la de programa de acción.

Peña llama a la unidad

Al clausurar la XXII Asamblea Nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a sus correligionarios a cerrar filas en favor de la unidad, porque así es como el organismo gana.



Ante más de 10 mil delegados priístas, el jefe del Ejecutivo Federal, en calidad de primer priísta del país, subrayó que el Revolucionario Institucional ha trabajado por la estabilidad de la nación y prueba de ello son las instituciones que existen actualmente y la generación de empleos.





"Nosotros asumimos con valor y visión un mejor futuro, otros apuestan al caudillismo la sumisión de sus aliados y la división del país; otros por falta de experiencia y el fracaso de sus gobiernos, disimulan con incongruencias; otros abandonaron sus ideales negociando posiciones", señaló.



Peña Nieto exclamó que el PRI no se intimida ante los retos, es un partido valiente y resuelto.



En el 2018, subrayó, se presentará un proceso electoral y para ello el PRI ha asumido distintos costos en el camino.



"Eso nos da autoridad moral para recuperar la confianza de la gente", mencionó.





Los priístas, añadió, están obligados a defender y proteger lo construido; preservar la unidad para servir al país.



"Cerrar filas dentro del partido es cerrar filas a favor de México", mencionó.



El Presidente se refirió a la corrupción e impunidad. Dijo que los militantes que actuaron mal y dañaron la imagen del partido, hoy enfrentan las consecuencias.

EPN a su salida de la XXII Asamblea Nacional del #PRI https://t.co/iWolMRHLPp pic.twitter.com/1a0yg2yk0U — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 12, 2017





Hizo un llamado a dar todo por México frente a la batalla que se avecina. "Vamos a la batalla por el futuro que garantice oportunidades para todos los mexicanos...vamos a la batalla con la seguridad de que México gana cuando gana el PRI.

Nuño y Meade celebran apertura de candados

Tras participar en la XXII Asamblea Nacional del PRI, los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, y de Hacienda, José Antonio Meade, celebraron la apertura de candados para que ciudadanos simpatizantes del tricolor puedan participar en las candidaturas en las elecciones de 2018. Ambos se encuentran dentro de la baraja de posibles aspirantes presidenciales del PRI.



Aurelio Nuño, titular de Educación, aseguró que la apertura siempre es deseable y significa que el PRI se acerca más a la sociedad con las medidas que aprobaron.



Cuestionado sobre sus aspiraciones, el funcionario federal aseguró estar en lo suyo, es decir, seguir adelante con el modelo educativo y la reforma estructural al respecto.





"Yo soy secretario de educación, estoy muy contento, muy apasionado con lo que estoy haciendo y ahora sin tiempos de continuar y seguir. Tenemos ahora muchos temas pendientes que necesitamos seguir y continuar para acabar de dejar plenamente en marcha la reforma y, sobre todo, el modelo educativo, así es que por el momento esa es la actividad", dijo.



Al respecto, el secretario de Hacienda, José Antonio tomó como una buena noticia la apertura del candado a simpatizantes.



"Yo tengo con el partido cercanía de mucho tiempo, mi papá es priista, he trabajado construido consensando, construido muchos temas con el partido, so y un ciudadano que he desempeñado mi vocación a través del servicio público que es también una situación", dijo.



Aseguró que es una dedicatoria para los ciudadanos. "Si el partido y la sociedad caminan juntos eso tiene que ser bueno para los partidos y la sociedad", indicó.



Cuestionado sobre sus posibles aspiraciones, aclaró "Estamos concentrados en nuestra labor".

"El mejor partido político en México con el primer priísta @EPN ...", dice @EnriqueOchoaR en #AsambleaPRI