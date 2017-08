Pedirán prueba de ADN en España, familiares de Pilar Garrido

Raquel, la hermana de Pilar Garrido, que desapareció el 2 de julio en el noroeste de México y cuya muerte se ha confirmado este viernes, según las autoridades del país norteamericano, ha asegurado que dirá que los restos son de ella "cuando los vea" y hasta entonces no va a "derrumbarse" porque "si hay esperanza, siempre estaré con la esperanza".

Raquel ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Massalavés (Valencia), en la que ha exigido a la Policía mexicana unas radiografías dentales "para saber con certeza, al cien por cien, que es mi hermana" y poder "enterrarla y llorarla".

Según ha explicado, desde México han ratificado que el ADN es el de su hermana Pilar "pero lo han hecho verbalmente, no hay informe de momento, tardarán días en darlo", y ha explicado que los huesos hallados se quedarán unos días más en aquel país porque tienen que hacer más investigaciones.

Ha indicado que lleva 15 días exigiendo al Gobierno y la Policía mexicana una placa de los molares del cadáver encontrado porque con esas radiografías", en 24 horas sabríamos si es mi hermana".

Raquel ha indicado que no desconfía de México "pero mi gobierno es el español y la policía la española, y vamos a hacer un segundo análisis para quedarme tranquila (...) La fe siempre va a estar ahí, diré que es mi hermana cuando la vea y si hay esperanza, siempre estaré con la esperanza", ha asegurado.

Además, Raquel ha explicado que su madre, que está en México con el marido de su hermana y el bebé de ambos, se ha enterado de la confirmación de la muerte de Pilar después de que saliera en los medios de comunicación porque los han tenido encerrados en una sala. Preguntada por si confía en su cuñado, ha dicho: "No puedo dudar de él, tienen que presentarme pruebas y de momento no hay nada fuerte incriminatorio, mientras tanto es mi familia".

"Por un lado está la realidad pero no voy a derrumbarme ahora, hasta que confirmen que son los restos de mi hermana", ha dicho Raquel Garrido, quien ha apuntado también que le crea "incertidumbre" y no sabe a qué responde que ahora tengan que hacerse más investigaciones porque "no queremos que los huesos estén contaminados".